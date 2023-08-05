Фото ⟩ В Резекненском крае на стенах домов появился символ Z. Комментарий думы

Порталу Apollo.lv в Резекненской думе подтвердили, что информация была незамедлительно передана домоуправлению.

Фото: Rēzeknes novada dome.

В думе отметили, что надписями Z и другими поддерживающими военную агрессию и военные преступления символами (квалификацией преступления и поиском виновных) должна заниматься Государственная полиции и Служба государственной безопасности.

"В связи с обрисовыванием стен домов, в том числе букв Z, административная инспекция начала административные дела о нарушениях за неисполнение обязанностей по содержанию зданий. Домоуправление само должно реагировать, во всех случаях надписи должны быть закрашены", - пояснили Apollo.lv в Резекненской думе.

Фото: Rēzeknes novada dome.

О дальнейших действиях дума пишет: "Владельцу здания (обслуживающему предприятию) необходимо осуществить мероприятия по устранению нарушения - обеспечить восстановление архитектурного облика фасада здания (визуальный план здания в проекте), так как в результате нанесения граффити фасад стал в таком состоянии, что его внешний облик ухудшает окружающий городской ландшафт".

Существует несколько теорий относительно того, что на самом деле означает этот символ Z. Впервые этот символ привлек внимание пользователей социальных сетей незадолго до вторжения России на Украину, когда российская военная техника в большом количестве была разрисована символами Z.

Первоначально считалось, что буква Z - это цифра 2, обозначающая 22 февраля (22.02.2022). Именно в этот день Россия ратифицировала договор о "дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" с оккупированными сепаратистами Донецкой и Луганской областями, которые Россия признала как независимые государства.

Однако наиболее распространенной на данный момент является версия о том, что Z - это символ, позволяющий российским войскам идентифицировать себя.