В пятницу поймано 8 пьяных водителей; трое лишатся машин

За минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 14 человек, сообщает Государственная полиция.
За минувшие сутки в стране зарегистрировано 149 дорожно-транспортных происшествий.
За различные нарушения правил дорожного движения составлено 496 протоколов, в том числе 200 за превышение скорости и два за агрессивное вождение.
В минувшие сутки восемь водителей были задержаны за вождение в состоянии алкогольного опьянения. За вождение в нетрезвом виде начаты один административный и семь уголовных процессов. У трех нетрезвых водителей будут конфискованы автомобили, а четырем придется возместить их стоимость.
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