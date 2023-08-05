В пятницу поймано 8 пьяных водителей; трое лишатся машин

За различные нарушения правил дорожного движения составлено 496 протоколов, в том числе 200 за превышение скорости и два за агрессивное вождение.

В минувшие сутки восемь водителей были задержаны за вождение в состоянии алкогольного опьянения. За вождение в нетрезвом виде начаты один административный и семь уголовных процессов. У трех нетрезвых водителей будут конфискованы автомобили, а четырем придется возместить их стоимость.