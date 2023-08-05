Сообщение: военные технологии России стали эффективнее

Кларк рассказал BBC, что военные технологии России могут смешивать GPS-координаты ракет, нейтрализовать украинские дроны и скрывать радиолокационные сигналы России, используемые вооруженными силами Украины для идентификации целей атак.

Ранее уже высказывались опасения об эффективности российских вооруженных сил против поставляемого западными странами оружия, например, танков, которые до сих пор не смогли прорваться через российские минные поля.