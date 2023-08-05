Сообщение: военные технологии России стали эффективнее

Согласно сообщениям, Россия с помощью различных военных технологий нейтрализуют доставленное в Украину оружие союзников, причем и ракеты, расшифровывая их GPS-координаты, сообщает американское СМИ Insider.
Согласно сообщениям, Россия с помощью различных военных технологий нейтралирует ракеты, отправленные союзниками Украине, расшифровывая GPS-координаты.
Американский аналитик Брайан Кларк сообщил BBC, что умение России использовать военные технологии значительно улучшилось.
Кларк рассказал BBC, что военные технологии России могут смешивать GPS-координаты ракет, нейтрализовать украинские дроны и скрывать радиолокационные сигналы России, используемые вооруженными силами Украины для идентификации целей атак.
Одна из таких систем - R-330Zh "Житель", способная заглушать сигналы, передаваемые спутниками.
Ранее уже высказывались опасения об эффективности российских вооруженных сил против поставляемого западными странами оружия, например, танков, которые до сих пор не смогли прорваться через российские минные поля.
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