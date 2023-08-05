Главное за 5 августа ⟩ Эмоциональный концерт Паулса, красное предупреждение синоптиков и второй день Summer Sound

Перед предстоящим в конце этой недели авиашоу в Лиепае у жителей столицы была возможность увидеть в небе вертолеты The Flying Bulls.

За рубежом:

Срок ультиматума, предъявленного странами ЭКОВАС путчистам в Нигере, истекает. Хунта Нигера на фоне угроз соседних стран произвела ключевые перестановки в вооруженных силах.

В Ройтлингене на юге Германии после сильной бури, обрушившейся почти в разгар лета, для расчистки улиц от толстого слоя града пришлось использовать снеговые лопаты. В Австрии ураган также вызвал наводнение, а в Словении стихийное бедствие унесло три жизни.

Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) сообщило, что российский танкер Sig получил пробоину в результате атаки морского дрона. Российские z-блогеры ранее заявляли, что российское судно было атаковано украинскими беспилотниками. Источник BBC News Украина в СБУ назвал атаку на российский танкер Sig "совместной спецоперацией СБУ и ВМС Украины". Официально Киев пока не брал на себя ответственность за случившееся.

Метрополитен-опера прекратила сотрудничество с российской сопранисткой из-за ее отказа публично осудить Путина. Нетребко добивается от оперного театра денежной компенсации.

Россия под прикрытием ЧВК "Вагнер" готовит в Беларуси провокацию, чтобы втянуть Беларусь в прямые военные действия против Украины, сообщает Служба безопасности Украины (СБУ), пишет "Украинская правда".

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