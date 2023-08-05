Первая суббота августа запомнилась, прежде всего, культурными мероприятиями: продолжается фестиваль Summer Sound, а Раймонд Паулс выступил на концерте, несмотря на смерть жены Ланы. Кроме того Латвия готовится к грозам и ливням, в Германии уже страдают от града, а в Резекне на домах появляются пророссийские символы. Об этих и других новостях читайте в дайджесте RUS TVNET.
Главное за 5 августа ⟩ Эмоциональный концерт Паулса, красное предупреждение синоптиков и второй день Summer Sound
Новости Латвии:
Вечером в пятницу, 4 августа, в концертном зале "Дзинтари" состоялся концерт Маэстро Раймонда Паулса и камерного оркестра Sinfonietta Rīga под названием Dziesmas bez vārdiem ("Песни без слов").
В субботу вечером с юго-востока Латвию начнет пересекать теплый воздушный фронт, который принесет ночью грозы и ливни, местами сильные, предупреждают синоптики.
На этой неделе в соцсетях были опубликованы фотографии, на которых видно, что в Резекненском крае на стенах нескольких зданий появился символ Z в поддержку войны в Украине.
Жизнь Марите никогда не была легкой. Она в одиночку растит 10-месячного младенца и ребенка возрастом 2,5 года, так как отец детей бросил семью.
Для многих фестиваль Summer Sound немыслим без палаточного городка - смотрите фото "тяжелого" утра второго дня фестиваля!
Крупнейший в Балтии пляжный фестиваль Summer Sound уже 11 лет собирает тысячи любителей музыки и отдыха. Предлагаем посмотреть на стиль посетителей первого дня фестиваля этого года!
4 августа в рамках фестиваля Summer Sound внезапно было отменено выступление латвийской рок-группы Dzelzs vilks.
Перед предстоящим в конце этой недели авиашоу в Лиепае у жителей столицы была возможность увидеть в небе вертолеты The Flying Bulls.
За рубежом:
Срок ультиматума, предъявленного странами ЭКОВАС путчистам в Нигере, истекает. Хунта Нигера на фоне угроз соседних стран произвела ключевые перестановки в вооруженных силах.
В Ройтлингене на юге Германии после сильной бури, обрушившейся почти в разгар лета, для расчистки улиц от толстого слоя града пришлось использовать снеговые лопаты. В Австрии ураган также вызвал наводнение, а в Словении стихийное бедствие унесло три жизни.
Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) сообщило, что российский танкер Sig получил пробоину в результате атаки морского дрона. Российские z-блогеры ранее заявляли, что российское судно было атаковано украинскими беспилотниками. Источник BBC News Украина в СБУ назвал атаку на российский танкер Sig "совместной спецоперацией СБУ и ВМС Украины". Официально Киев пока не брал на себя ответственность за случившееся.
Метрополитен-опера прекратила сотрудничество с российской сопранисткой из-за ее отказа публично осудить Путина. Нетребко добивается от оперного театра денежной компенсации.
Россия под прикрытием ЧВК "Вагнер" готовит в Беларуси провокацию, чтобы втянуть Беларусь в прямые военные действия против Украины, сообщает Служба безопасности Украины (СБУ), пишет "Украинская правда".
Интересное чтиво:
"Я лежала и думала: давайте уже! Если прилетит, то чтобы сразу, я не хочу лежать под завалами и умирать. Пожалуйста, чтобы сразу", - рассказывает Вероника Козловская из Мариуполя. Сейчас она живет в Даугавпилсе.
Грузинскую джазовую певицу Нино Катамадзе тронул теплый прием в Латвии и удивительная публика, которая давала ощущение обратной связи и "абсолютной, полноценной любви". Вместе с грузинским композитором Николозом Рачвели она выступила на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala, где дала небольшое интервью порталу RUS TVNET.
С 26 по 30 июля Юрмала ожила, ведь в эти дни проходил фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala, который триумфально вернулся спустя годы пандемии и различные трудности.
По словам профессора международного права Лаури Мялксоо, желание политиков быстро использовать замороженные российские активы для помощи Украине можно понять, но в то же время ученый признает, что с юридической точки зрения это сложно, и, кроме того, может дорого нам обойтись, пишет Rus.Postimees.
Дипломатический скандал между Варшавой и Киевом с упреками в "неблагодарности" Украины можно воспринять как сигнал усталости в странах-партнерах. Но эксперты уверены: это элемент предвыборной борьбы в Польше.
В ходе наступательных операций ВСУ захватили немало трофейного российского оружия. Что это за оружие, где оно используется и что в нем находят украинские специалисты, читайте у DW.
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