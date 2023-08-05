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Баскетболисты сборной Латвии уверенно побеждают во второй проверочной игре

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Сборная Латвии по баскетболу победила команду Грузии
Сборная Латвии по баскетболу победила команду Грузии Фото: Edijs Pālens/LETA

Сборная Латвии по баскетболу, продолжая подготовку к чемпионату мира, в субботу, 5 августа, в проверочном матче победила команду Грузии со счетом 82:57 (19:20, 26:19, 20:10, 17:8).

Самым результативным игроком латвийской сборной стал Айгарс Шкеле с 16 очками. По 10 очков у: Роланда Шмита, Кристера Зорика и Марека Мейерса. Дайрис Бертанс принес восемь очков. Ещё семь очков в копилку латвийской сборной принес Артур Жагарс.

Стоит отметить, что в заявке не было юбиляра Кристапа Порзиньгиса, а также Дависа Бертанса, Анджея Пасечника и Яниса Тиммы - их подготовка происходит согласно индивидуальному графику.

Латвийских баскетболистов ждут еще проверочные игры: 12 августа - с Доминиканской Республикой и 16 августа с Финляндией. Затем планируется еще два матча в Тайване: с Пуэрто-Рико (20 августа) и Литвой (22 августа).

Финальный турнир чемпионата мира пройдет с 25 августа по 10 сентября в Индонезии, Японии и Филиппинах. Сборная Латвии на групповом этапе встретится с Францией, Канадой и Ливаном, все матчи пройдут в столице Индонезии, Джакарте.

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