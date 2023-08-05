Баскетболисты сборной Латвии уверенно побеждают во второй проверочной игре

Самым результативным игроком латвийской сборной стал Айгарс Шкеле с 16 очками. По 10 очков у: Роланда Шмита, Кристера Зорика и Марека Мейерса. Дайрис Бертанс принес восемь очков. Ещё семь очков в копилку латвийской сборной принес Артур Жагарс.

Стоит отметить, что в заявке не было юбиляра Кристапа Порзиньгиса, а также Дависа Бертанса, Анджея Пасечника и Яниса Тиммы - их подготовка происходит согласно индивидуальному графику.

Латвийских баскетболистов ждут еще проверочные игры: 12 августа - с Доминиканской Республикой и 16 августа с Финляндией. Затем планируется еще два матча в Тайване: с Пуэрто-Рико (20 августа) и Литвой (22 августа).

Финальный турнир чемпионата мира пройдет с 25 августа по 10 сентября в Индонезии, Японии и Филиппинах. Сборная Латвии на групповом этапе встретится с Францией, Канадой и Ливаном, все матчи пройдут в столице Индонезии, Джакарте.