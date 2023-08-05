Украинская ТВ-звезда появилась на обложке Playboy после получения тяжелых ранений на войне

Ирина Белоцерковец, муж которой является помощником мэра Киева Виталия Кличко, потеряла левый глаз. Женщине пришлось пройти несколько процедур реконструктивной операции после того, как она была ранена в Киеве через три дня после начала войны 24 февраля 2022 года.

В "бронебикини" и повязке на глаз в Белоцерковец появилась на первой обложке издания Playboy Ukraine, выпущенного с начала войны.

"Отсутствует глаз, повсюду торчали трубки, побритые после операции волосы. Везде швы, шрамы, раны. Я была монстром Франкенштейна. Моя челюсть сломалась, как веточка. У меня больше не красивое лицо, но остальное мое тело прекрасно", — сказала модель, которая сейчас работает с Украинскими культурными силами, ассоциацией художников и музыкантов, которые организовывают мероприятия для повышения морального духа войск на передовой.

Во время покушения женщина везла своих трех детей домой. Их машина попала под тяжелый обстрел.