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Видео ⟩ Историческое достижение! Латвийские баскетболистки U-20 впервые вышли в финал чемпионата Европы

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Латвийские баскетболистки U-20 впервые вышли в финал чемпионата Европы
Латвийские баскетболистки U-20 впервые вышли в финал чемпионата Европы Фото: Ekrānuzņēmums no "Youtube" video

В субботу, 5 августа, женская сборная по баскетболу U-20 в субботу в Клайпеде в полуфинале чемпионата Европы U-20 со счетом 56:53 (13:26, 15:8, 15:13, 13:6) обыграла ровесниц из Сербии и в финале встретится с Францией.

Лучшими в составе сборной Латвии стали Ванеса Яса, набравшая 19 очков, и Катрина Озола с 11 очками.

В пятницу латвийская сборная в полуфинале со счетом 58:49 обыграла Португалию. Латвийская команда в чемпионате U-20 попала в четверку сильнейших впервые с 2010 года, когда завоевала бронзовые медали, повторив достижения 2005 и 2009 годов, но в воскресенье будет бороться за золотые медали впервые.

В другом полуфинале сборная Франции со счетом 75:47 обыграла Испанию.

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