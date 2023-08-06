В субботу, 5 августа, женская сборная по баскетболу U-20 в субботу в Клайпеде в полуфинале чемпионата Европы U-20 со счетом 56:53 (13:26, 15:8, 15:13, 13:6) обыграла ровесниц из Сербии и в финале встретится с Францией.
Видео ⟩ Историческое достижение! Латвийские баскетболистки U-20 впервые вышли в финал чемпионата Европы
Лучшими в составе сборной Латвии стали Ванеса Яса, набравшая 19 очков, и Катрина Озола с 11 очками.
В пятницу латвийская сборная в полуфинале со счетом 58:49 обыграла Португалию. Латвийская команда в чемпионате U-20 попала в четверку сильнейших впервые с 2010 года, когда завоевала бронзовые медали, повторив достижения 2005 и 2009 годов, но в воскресенье будет бороться за золотые медали впервые.
В другом полуфинале сборная Франции со счетом 75:47 обыграла Испанию.
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