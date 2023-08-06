Видео ⟩ Историческое достижение! Латвийские баскетболистки U-20 впервые вышли в финал чемпионата Европы

В пятницу латвийская сборная в полуфинале со счетом 58:49 обыграла Португалию. Латвийская команда в чемпионате U-20 попала в четверку сильнейших впервые с 2010 года, когда завоевала бронзовые медали, повторив достижения 2005 и 2009 годов, но в воскресенье будет бороться за золотые медали впервые.