Латвийская федерация гольфа приостановила участие дочери зятя вице-премьера РФ Голиковой в чемпионате

Это сделано до тех пор, пока не будет разрешена ситуация с гражданством спортсменки. Подросток в возрасте около 14 лет - дочь зятя Голиковой. Ответственное за сферу спорта Министерство образования подтвердило, что попросить оценит ситуацию своих коллег из сферы внутренних дел, сообщает передача Panorāma.

Как свидетельствуют посты Христенко в соцсетях, она живет в Испании и представляет как Латвию, так и Россию. В латвийском ранге она находится на 50-й позиции и показывается с российским значком, однако в европейском ранге она представляет Латвию. На обоих порталах указан юрмальский гольф-клуб.

Советник министра внутренних дел Мариса Кучинскиса по вопросам коммуникации Андрей Вайварс указал LTV, что в случае, если у несовершеннолетнего лица двойное гражданство, одно из которых российское, то у служб безопасности есть возможность оценить, было ли в свое время латвийское гражданство получено законным путем, или все ли было корректно.

Представители Службы национальной безопасности (VDD) указали LTV, что упомянутые лица службам известны, в свою очередь конкретный случай не связан с прямой угрозой национальной безопасности Латвии. "VDD согласно своей компетенции постоянно получает и анализирует информацию о рисках национальной безопасности Латвии, в том числе активность связанных с российской элитой лиц в нашей стране".

LTV удалось связаться с матерью гольфистки Анастастией Дзехой, которая рассматривает возможность судиться с федерацией из-за запрета для дочери участвовать в соревнованиях. Мать спортсменки указала LTV, что отец девочки - гражданин России и находится под санкциями, однако девочка никогда не жила вместе с отцом.