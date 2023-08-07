Главное за 7 августа ⟩ Латвия под ударом стихии, провокация на границе и как уменьшить счет за электричество

На северной ветке нефтепровода "Дружба", по которой идет нефть из России в страны ЕС, обнаружена утечка. О причинах инцидента ничего не сообщается.

Вооруженные силы Украины подтвердили, что нанесли ракетные удары по Чонгарскому и Геническому мостам в воскресенье, 6 августа, пишет "Дождь".

В августе 2008 года мир потрясла недолгая, но кровопролитная война России с Грузией. Вооруженный конфликт при посредничестве ЕС удалось довольно быстро остановить, но Россия не только не вывела свои войска из отколовшихся от Грузии регионов, но и в разы увеличила там свое военное присутствие. Грузинские власти сегодня на фоне российской агрессии уже в Украине упрекают западных партнеров за безнаказанность Кремля в 2008 году, но при этом сами идут на сближение с Москвой.

На этой неделе Россия и Китай направили к Аляске в общей сложности 11 военных кораблей, что, по мнению американских экспертов, является крупнейшей подобного рода флотилией, подошедшей к побережью Соединенных Штатов.

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Посетив другие страны Европы, художница из Киева Людмила Нацвлишвили счастлива, что сейчас живет именно в Латвии. В Ригу Люся приехала весной 2022 года практически без вещей - в одной кофте и джинсах, с планшетом и скетчбуком. Следом на портале RUS TVNET вышла статья, которая повлияла на судьбу девушки.