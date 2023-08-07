Главным событием новой рабочей недели стала буря, которая пронеслась над Латвией. Жители сообщают о разрушениях - сломанных деревьях, сорванных крышах, разбитых окнах. Но кроме этого происходили и другие события - на на латвийско-белорусской границе снова была зафиксирована провокация, а представители Sadales tīkls рассказали, как снизить счета за электричество. Об этих и других новостях понедельника, 7 августа, расскажет RUS TVNET.
Главное за 7 августа ⟩ Латвия под ударом стихии, провокация на границе и как уменьшить счет за электричество
Новости Латвии:
Сегодня, 7 августа, по всей Латвии бушует гроза. В Добельском крае и в других краях страны жители сообщают о разрушениях - сломанные деревья, сорванные крыши, разбитые окна и т.д. Пожарные получают десятки вызовов, а по всей Латвии объявлены предупреждения, которые действуют до самого вечера.
В Кроньауце очевидцы запечатлели, как буря впечатляюще ломает несколько деревьев.
В воскресенье, 6 августа, на латвийско-белорусской государственной границе была зафиксирована очередная провокация - путем пережатия проволоки в конструкции ограждения представители белорусских властей помогли 4 мужчинам преодолеть ее и незаконно проникнуть в Латвию, сообщает Государственная пограничная служба.
"Как после войны", - тяжело вздыхают жители сильно пострадавшего от бури Добельского края.
Для обеспечения оптимальных ежемесячных затрат важно выбрать как нагрузку, соответствующую индивидуальным привычкам потребления электроэнергии, так и соответствующий тарифный план на системные услуги, указали представители Sadales tīkls.
В соцсетях опубликовано видео очевидца, на котором видны травмы, полученные мужчиной из-за града.
За рубежом:
Один человек погиб в результате российского удара по девятиэтажному дому в центре Херсона, сообщает глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
На северной ветке нефтепровода "Дружба", по которой идет нефть из России в страны ЕС, обнаружена утечка. О причинах инцидента ничего не сообщается.
Вооруженные силы Украины подтвердили, что нанесли ракетные удары по Чонгарскому и Геническому мостам в воскресенье, 6 августа, пишет "Дождь".
В августе 2008 года мир потрясла недолгая, но кровопролитная война России с Грузией. Вооруженный конфликт при посредничестве ЕС удалось довольно быстро остановить, но Россия не только не вывела свои войска из отколовшихся от Грузии регионов, но и в разы увеличила там свое военное присутствие. Грузинские власти сегодня на фоне российской агрессии уже в Украине упрекают западных партнеров за безнаказанность Кремля в 2008 году, но при этом сами идут на сближение с Москвой.
На этой неделе Россия и Китай направили к Аляске в общей сложности 11 военных кораблей, что, по мнению американских экспертов, является крупнейшей подобного рода флотилией, подошедшей к побережью Соединенных Штатов.
Интересное чтиво:
Посетив другие страны Европы, художница из Киева Людмила Нацвлишвили счастлива, что сейчас живет именно в Латвии. В Ригу Люся приехала весной 2022 года практически без вещей - в одной кофте и джинсах, с планшетом и скетчбуком. Следом на портале RUS TVNET вышла статья, которая повлияла на судьбу девушки.
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