Вечером и ночью силы ПВО Украины уничтожили 30 крылатых ракет и 27 дронов

"В первой волне атаки вечером 5-го августа враг применил 14 крылатых ракет морского базирования "Калибр" и 3 аэробаллистические ракеты Х-47 "Кинжал". 12 из 14 "Калибров" были уничтожены противовоздушной обороной. Относительно "Кинжалов" информацию не обнародуем.

В ночь на 6 августа враг продолжил атаковать ударными БпЛА Shahed-136/131 с юго-восточного направления, крылатыми ракетами "Калибр" - из акватории Черного моря и крылатыми ракетами Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС из района Каспия.

Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожены все 27 ударных дронов Shahed-136/131, 5 из 6 ракет "Калибр" (вторая волна) и 13 из 20 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х555", - говорится в сообщении воздушных сил ВСУ.