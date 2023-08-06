Врезался в дерево: в Вецумниекской волости погиб водитель автомобиля

В целом за прошедшие сутки в Латвии было зарегистрировано 91 ДТП, в которых пострадали 13 человек, один погиб.

В сфере дорожного движения вынесено 321 решение об административных правонарушениях, в том числе 147 за превышение скорости и одно за агрессивное вождение. В связи с управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начато девять процессов об административных правонарушениях и 13 уголовных процессов.