Врезался в дерево: в Вецумниекской волости погиб водитель автомобиля

В субботу в 18:10 на Бауском шоссе в Вецумниекской волости и водитель автомобиля Opel съехал с дороги в врезался в дерево, в результате чего скончался на месте происшествия, сообщает агентство LETA.
Государственная полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
В целом за прошедшие сутки в Латвии было зарегистрировано 91 ДТП, в которых пострадали 13 человек, один погиб.
В сфере дорожного движения вынесено 321 решение об административных правонарушениях, в том числе 147 за превышение скорости и одно за агрессивное вождение. В связи с управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начато девять процессов об административных правонарушениях и 13 уголовных процессов.
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