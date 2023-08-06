Видео ⟩ Ютубер Джейк Пол уверенно победил легенду UFC Нейта Диаса

Ютубер Джейк Пол в Далласе единогласным решением судей (97-92, 98-91, 98-91) одержал победу в поединке против бойца ММА Нейта Диаса, сообщает зарубежные СМИ.
Пол провел свой первый в карьере 10-раундовый бой, встретившись с мастером смешанных боевых искусств Нейтом Диасом.
В первом раунде казалось, что выступление бойца ММА может завершиться практически сразу, так как Пол серьезно атаковал.
Боевые приемы Пола были слишком техничны для Диаса, в результате чего Диас использовал другие приемы, например, делая вид, что удары ютубера причиняют ему боль.
Пол продолжал атаковать техничными и мощными ударами на протяжении всего поединка и в пятом раунде отправил своего соперника в кондаун.
Jake Paul knocks down Nate Diaz in round 5 pic.twitter.com/tFipOrnnzR— ♛𝓒𝓪𝓶𝓕𝓛♛ (@CamCWFL) August 6, 2023
"В принципе, я нокаутировал его каждый раунд, тогда как он мог победить может быть в одном раунде. Но Нейт - настоящий боец", - прокомментировал после боя ютубер.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!