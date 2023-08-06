Видео ⟩ Ютубер Джейк Пол уверенно победил легенду UFC Нейта Диаса

Пол провел свой первый в карьере 10-раундовый бой, встретившись с мастером смешанных боевых искусств Нейтом Диасом.

В первом раунде казалось, что выступление бойца ММА может завершиться практически сразу, так как Пол серьезно атаковал.

Боевые приемы Пола были слишком техничны для Диаса, в результате чего Диас использовал другие приемы, например, делая вид, что удары ютубера причиняют ему боль.

Пол продолжал атаковать техничными и мощными ударами на протяжении всего поединка и в пятом раунде отправил своего соперника в кондаун.

Jake Paul knocks down Nate Diaz in round 5 pic.twitter.com/tFipOrnnzR — ♛𝓒𝓪𝓶𝓕𝓛♛ (@CamCWFL) August 6, 2023

"В принципе, я нокаутировал его каждый раунд, тогда как он мог победить может быть в одном раунде. Но Нейт - настоящий боец", - прокомментировал после боя ютубер.