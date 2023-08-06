На чемпионате мира по триатлону 57 пловцов подхватили кишечные заболевания

По меньшей мере 57 человек страдают от различных заболеваний и диареи после участия в морском заплыве на серии чемпионата мира по триатлону в Сандерленде, пишет портал Apollo.lv со ссылкой на The Guardian.
Агентство по безопасности здоровья Великобритании заявило, что оно проводит исследование анализов заболевших людей, чтобы установить причину и возможных возбудителей заболевания.
Существуют опасения по поводу качества воды на пляже, где проходил заплыв.
28-летний австралийский триатлонист Джейкоб Биртвисл в Instagram заявил, что после соревнований чувствует себя плохо. Он написал: "После соревнований чувствую себя довольно грязно, но, по-поему, такое происходит, когда плаваешь в дерьме".
Другой спортсмен написал: "Это объясняет, почему я вечер понедельника провел с головой в унитазе после соревнований!"
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