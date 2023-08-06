На чемпионате мира по триатлону 57 пловцов подхватили кишечные заболевания

Агентство по безопасности здоровья Великобритании заявило, что оно проводит исследование анализов заболевших людей, чтобы установить причину и возможных возбудителей заболевания.

Существуют опасения по поводу качества воды на пляже, где проходил заплыв.

28-летний австралийский триатлонист Джейкоб Биртвисл в Instagram заявил, что после соревнований чувствует себя плохо. Он написал: "После соревнований чувствую себя довольно грязно, но, по-поему, такое происходит, когда плаваешь в дерьме".

Другой спортсмен написал: "Это объясняет, почему я вечер понедельника провел с головой в унитазе после соревнований!"