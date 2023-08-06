Фото ⟩ Словения и Австрия продолжают бороться с последствиями наводнений

В ночь на воскресенье спасательные службы Словении получили 186 вызовов, в том числе они эвакуировал людей из опасных зданий, убирали упавшие деревья и поставляли продукты и медикаменты оказавшимся в ловушке людям.

Вечером в субботу примерно 500 человек были эвакуированы из деревни Долнья Бистрица на востоке страны, где началось наводнение на реке Мура после прорыва дамбы.

Из затопленных районов были эвакуированы и 85 граждан Нидерландов, которых в воскресенье планируют на автобусе доставить обратно в Нидерланды, сообщают местные СМИ. Туристы не пострадали, однако их автомобили сильно повреждены.

МИД Нидерландов сообщил, что пять граждан страны, которые в субботу считались пропавшими без вести, найдены и не пострадали, однако двое граждан Нидерландов погибли.

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Многие жители затопленных районов укрылись во временных убежищах, ожидая улучшения ситуации.

Уровень воды в реке Мура сохраняется на высоком, но стабильном уровне. В свою очередь уровень воды в Саве, крупнейшей реке Словении, упал.

Несмотря на то, что уровень воды падает, сильная влажность почвы повышает риск оползней, предупредили власти Словении.

Более ста человек были эвакуированы на границе Словении с Австрией, которая также продолжает бороться с последствиями наводнений.

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