Фото ⟩ Словения и Австрия продолжают бороться с последствиями наводнений

Словения и Австрия продолжают бороться с вызванными сильными ливнями наводнениями, из-за которых пришлось эвакуировать сотни человек, сообщает dpa.
В ночь на воскресенье спасательные службы Словении получили 186 вызовов, в том числе они эвакуировал людей из опасных зданий, убирали упавшие деревья и поставляли продукты и медикаменты оказавшимся в ловушке людям.
Вечером в субботу примерно 500 человек были эвакуированы из деревни Долнья Бистрица на востоке страны, где началось наводнение на реке Мура после прорыва дамбы.
Из затопленных районов были эвакуированы и 85 граждан Нидерландов, которых в воскресенье планируют на автобусе доставить обратно в Нидерланды, сообщают местные СМИ. Туристы не пострадали, однако их автомобили сильно повреждены.
МИД Нидерландов сообщил, что пять граждан страны, которые в субботу считались пропавшими без вести, найдены и не пострадали, однако двое граждан Нидерландов погибли.
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Многие жители затопленных районов укрылись во временных убежищах, ожидая улучшения ситуации.
Уровень воды в реке Мура сохраняется на высоком, но стабильном уровне. В свою очередь уровень воды в Саве, крупнейшей реке Словении, упал.
Несмотря на то, что уровень воды падает, сильная влажность почвы повышает риск оползней, предупредили власти Словении.
Более ста человек были эвакуированы на границе Словении с Австрией, которая также продолжает бороться с последствиями наводнений.
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