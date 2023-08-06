Обстреляны два моста между Крымом и Херсонской областью

Глава полуострова Крым Сергей Аксенов заявил, что удар нанесли Вооруженные силы Украины (ВСУ). В свою очередь, назначенный Россией врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо утверждает, что удар по Чонгарскому мосту и поселку Чонгар был нанесен ракетами Storm Shadow.

По информации Сальдо, был также обстрелян Генический мост. По словам Сальдо, всего ВСУ выпустили 12 ракет, девять из которых были сбиты системами ПВО.

В результате рядом с мостом был перебит газопровод, снабжающий город Геническ. Пострадал один мирный житель, проезжавший по мосту в момент взрыва.

Telegram-канал "Агентство" указывает, что "Долгосрочный вывод из строя мостов может привести к перебоям в снабжении российской армии".