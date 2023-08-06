Главное за 6 августа ⟩ Новые счета за электричество, волна жары и штрафы для баров

Проходящий в эти выходные в Лиепае пляжный фестиваль Summer Sound 2023 достиг рекордного уровня посещаемости, превысив прошлогодние 40 000 посетителей, сообщили агентству LETA организаторы мероприятия.

За рубежом:

Участники переговоров по Украине в городе Джидда в Саудовской Аравии достигли соглашения по двум вопросам по итогам первого дня консультаций, сообщили источники Corriere della Sera поздно вечером в субботу, 5 августа.

Украина обрела независимость 32 года назад и теперь снова за нее борется. Однако битва идет не только на поле боя, важны и символические действия: в Киеве продолжается переделка 102-метрового монумента "Родина-мать". Ранее на этой неделе со щита монумента был снят герб СССР, а теперь вместо него устанавливают национальный герб Украины - трезубец.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью газете The New York Times заявил, что Путина переизберут на новый президентский срок в 2024 году более 90% голосов. Об этом сообщает портал "Медуза".

Словения и Австрия продолжают бороться с вызванными сильными ливнями наводнениями, из-за которых пришлось эвакуировать сотни человек, сообщает dpa.

Лето Пярнуской береговой охраны прошло относительно спокойно из-за прохладной погоды, но были и неприятные инциденты, пишет Rus.Postimees.

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