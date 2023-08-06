Главное за 6 августа ⟩ Новые счета за электричество, волна жары и штрафы для баров

Заканчивается первая неделя августа. Но на Латвию обрушивается новая волна жары - самая сильная в этом году. При этом Европа страдает от наводнений - даже в Лиепае затопило улицы. И все жители Латвии сталкиваются с новыми счетами за электричество. Об этих и других новостях можно прочитать в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Новости Латвии:
В воскресенье, 6 августа, пользователи социальных сетей поделились размышлениями о новых счетах за электричество. С 1 июля действуют новые тарифы за распределение электроэнергии, согласно которым ежемесячный платеж за электричество увеличится от шести до более чем 20 евро.
В ночь с воскресенья на понедельник температура воздуха в Латвии не опустится ниже +19...+24 градусов, прогнозируют синоптики.
В воскресенье, 6 августа, на Латвию обрушилась жара - после обеда столбик термометра перевалил за +30 градусов. Многие жители Риги решили воспользоваться погодой и выходным днем, чтобы съездить в Юрмалу, в итоге - огромная пробка на Юрмальском шоссе.
Утром в воскресенье Курземе пересекла гроза с сильным дождем, в результате чего затопило улицы Лиепаи, свидетельствуют опубликованные в соцсетях фото и видео.
В ближайшие дни в Латвии резко понизится температура воздуха и, как и в последние недели, периодически будут идти дожди, прогнозируют синоптики.
Латвийская федерация гольфа приостановила участие ребенка семьи вице-премьера РФ Татьяны Голиковой Марии Христенко в юниорском чемпионате, сообщает передача Panorāma Латвийского телевидения.
Проходящий в эти выходные в Лиепае пляжный фестиваль Summer Sound 2023 достиг рекордного уровня посещаемости, превысив прошлогодние 40 000 посетителей, сообщили агентству LETA организаторы мероприятия.
За рубежом:
Участники переговоров по Украине в городе Джидда в Саудовской Аравии достигли соглашения по двум вопросам по итогам первого дня консультаций, сообщили источники Corriere della Sera поздно вечером в субботу, 5 августа.
Украина обрела независимость 32 года назад и теперь снова за нее борется. Однако битва идет не только на поле боя, важны и символические действия: в Киеве продолжается переделка 102-метрового монумента "Родина-мать". Ранее на этой неделе со щита монумента был снят герб СССР, а теперь вместо него устанавливают национальный герб Украины - трезубец.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью газете The New York Times заявил, что Путина переизберут на новый президентский срок в 2024 году более 90% голосов. Об этом сообщает портал "Медуза".
Словения и Австрия продолжают бороться с вызванными сильными ливнями наводнениями, из-за которых пришлось эвакуировать сотни человек, сообщает dpa.
Лето Пярнуской береговой охраны прошло относительно спокойно из-за прохладной погоды, но были и неприятные инциденты, пишет Rus.Postimees.
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