Движение "За!" хочет, чтобы работу в Рижской думе продолжила нынешняя коалиция

Представители "За!" отметили, что в любом случае депутаты движения "За!" в Рижской думе Лайма Гейкина и Иварс Друлле поддержат избрание нового председателя думы, чтобы закончить спекуляции о внеочередных выборах в Рижскую думу, так как "у них нет основания и дойти до такого было бы абсолютно бессмысленно".

Движение "За!" считает, что дальнейшее руководство Рижской думы зависит от способности лидеров партий "Прогрессивные" и "Новое Единство" общаться и сотрудничать.

"Мы не видим непреодолимых препятствий для этого. Если обе партии действительно хотят продолжать сотрудничество, это можно сделать", – отметили представители "За!".

По словам представителей "За!", во время оставшегося срока полномочий Рижской думы необходимо продолжать делать конкретные работы. Особенно привлекать хороших учителей в рижские школы, модернизировать школы, повышать качество образования и успехи школьников, уменьшать очереди на детские сады. Также следует продолжать ремонтировать улицы, тротуары, мосты и особенно заботиться о тех людях, которых рост цен на продовольствие и жилье затрагивает наиболее сильно.

Как сообщалось, если переговоры о создании новой коалиции в Рижской думе пройдут успешно, то некоторые из представителей приближенных к процессу в кулуарах с большой вероятностью допускают продвижение на пост мэра Риги политика "Нового Единства" Вилниса Кирсиса, который сейчас исполняет обязанности председателя Рижской думы, свидетельствует неофициальная информация, находящаяся в распоряжении агентства LETA.

Ядро трех сторон - "Новое Единство", Национальное объединение/Латвийское объединение регионов и "Код для Риги" - официально не сообщали, кого будут выдвигать на должность председателя Рижской думы.

На рабочих сессиях следующей недели эти три стороны планируют работать вместе с "Честь служить Риге", "Для развития Латвии" и некоторыми внефракционными депутатами, чтобы отточить проект меморандума сотрудничества. Ядро трех сторон проводит переговоры с отдельными депутатами объединения "За!/Прогрессивные".