Видео ⟩ Дипломатов России выдворяют из стран, но шпионские антенны остаются

Рекорд в масштабах Европы зафиксирован в Молдове. Там, только на крыше посольства России в Кишиневе есть 28 антенн.

Видео: сюжет LTV

Ранее считалось, что до сих пор больше всего так называемых “шпионских антенн” было 17, и Россия разместила их над посольством в Бельгии, Брюсселе.

Существует мнение, что с помощью установленного в посольствах России оборудования можно перехватывать как активность в радиоволнах, так и данные с мобильных телефонов и прослушивать телефонные разговоры.