Видео ⟩ Дипломатов России выдворяют из стран, но шпионские антенны остаются

Большое число российских дипломатов выдворены из многих стран мира. Дипломаты уезжают, но часть работников остается и остается также оборудование, через которое секретные службы России могут по-прежнему получать ценную информацию, сообщает LTV.
Рекорд в масштабах Европы зафиксирован в Молдове. Там, только на крыше посольства России в Кишиневе есть 28 антенн.
Видео: сюжет LTV
Ранее считалось, что до сих пор больше всего так называемых “шпионских антенн” было 17, и Россия разместила их над посольством в Бельгии, Брюсселе.
Существует мнение, что с помощью установленного в посольствах России оборудования можно перехватывать как активность в радиоволнах, так и данные с мобильных телефонов и прослушивать телефонные разговоры.
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