Компания просит еще 200 000 евро для строительства центров управления катастрофами

Как сообщает LTV, два открытых в июне центра в Приекуле и Иецаве еще не завершены, а строительные работы на объектах в Илуксте и Дагде приостановлены на полтора месяца. Также отложено строительство центров управления катастрофами в Саулкрасты, Руйиене, Айзпуте и Кандаве. В общей сложности строительство восьми центров управления катастрофами должно было завершиться 15 мая.

Агентство государственного обеспечения поясняет, что здания центров, открытых в Приекуле и Иецаве, до сих пор не полностью переданы пожарным и полицейским, поскольку застройщик не оснастил их оборудованием для сушки пожарного снаряжения. Для завершения строительства этого и двух других центров, доверенных застройщику, компания ReRe būve запросила у заказчика дополнительно 200 000 евро.