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Компания просит еще 200 000 евро для строительства центров управления катастрофами

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Компания просит дополнительные средства для строительства Центров управления катастрофами
Компания просит дополнительные средства для строительства Центров управления катастрофами Фото: Ekrānuzņēmums no LTV sižeta

Агентство государственного обеспечения рассматривает возможность расторжения договора с SIA ReRe būve, которое требует дополнительного финансирования для завершения строительства четырех центров управления катастрофами, сообщает передача Panorāma на LTV.

Как сообщает LTV, два открытых в июне центра в Приекуле и Иецаве еще не завершены, а строительные работы на объектах в Илуксте и Дагде приостановлены на полтора месяца. Также отложено строительство центров управления катастрофами в Саулкрасты, Руйиене, Айзпуте и Кандаве. В общей сложности строительство восьми центров управления катастрофами должно было завершиться 15 мая.

Агентство государственного обеспечения поясняет, что здания центров, открытых в Приекуле и Иецаве, до сих пор не полностью переданы пожарным и полицейским, поскольку застройщик не оснастил их оборудованием для сушки пожарного снаряжения. Для завершения строительства этого и двух других центров, доверенных застройщику, компания ReRe būve запросила у заказчика дополнительно 200 000 евро.

Panorāma сообщает, что ReRe būve попросили предоставить дополнительную информацию о выполнении работ в соответствии с существующими регламентами на следующей неделе, если этого не произойдет, компания будет предупреждена о досрочном расторжении договора. В октябре прошлого года застройщику уже была выплачена необходимая сумма в связи с повышением цены в размере 1,4 млн евро. Аналогичным образом, компания SIA Zeng, которая строит еще четыре центра управления катастрофами, также запросила дополнительное финансирование в связи с увеличением стоимости строительства.

За исключением объекта в Руйиене, где возникли проблемы с грунтовыми водами, компания Zeng должна заплатить неустойку за задержку строительства в Саулкрасты, Кандаве и Айзпуте.

Строительство финансируется из государственного бюджета.

​SIA ReRe būve зарегистрировано в 2014 году, уставный капитал компании составляет 1,03 миллиона евро, свидетельствуют данные Firmas.lv. Оборот в 2021 году составил 9,73 млн евро, убытки - 109 006 евро. Владельцами предприятия являются Дидзис Путниньш и Айнарс Пауниньш.

В свою очередь, SIA Zeng было зарегистрировано в 2005 году, уставный капитал составляет 142 000 евро. Оборот в 2021 году составил 6,86 млн евро, прибыль - 3339 евро. Владельцами компании являются Ксения Мликова и Гатис Зонбергс.

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