Ашераденс: на этой неделе премьер-министр сообщит о процессе расширения коалиции

Он рассказал, что на прошлой неделе Кариньш обобщил результаты предыдущих переговоров партий, и "на этой неделе можно ожидать заявления премьер-министра о дальнейших действиях". Министр добавил, что ясность о процессе расширения коалиции будет до 15 августа.

Отвечая на вопрос о том, какой он сам видит дальнейшую работу правительства, Ашераденс сказал, что оставит этот вопрос на усмотрение премьера.

Как сообщалось, президент Эдгар Ринкевич ранее заявил, что к середине августа ожидает ясности по вопросу о будущем составе коалиции.

Переговоры между партиями с целью формирования более широкой коалиции начались по инициативе премьер-министра после президентских выборов. В переговорах участвуют "Новое Единство", оппозиционные Союз зеленых и крестьян и "Прогрессивные". Коалиционные "Объединенный список" и Национальное объединение бойкотируют встречи, поскольку не поддерживают расширение коалиции.