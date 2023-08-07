Ринкевич: не до конца понятно, в чем именно заключаются разногласия в Рижской думе

Нет неразрешимых противоречий, чтобы Рижская дума не могла продолжать работу, сказал президент Эдгар Ринкевич в программе "900 секунд" на телеканале TV3.
Он напомнил, что менее чем через два года предстоят выборы самоуправлений, и, если Рижская дума не сможет разрешить разногласия, нельзя будет винить других в том, что будут избраны другие депутаты.
Президенту также не до конца понятно, в чем именно заключаются разногласия в Рижской думе. Если Рига не развивается, это означает проблемы и для всей Латвии, поэтому политикам необходимо взять себя в руки, отбросить разногласия и обиды и начать работать, подчеркнул он.
Ринкевич напомнил, что рижане ждут от политиков работы и будут ее оценивать.
Как сообщалось, не добившись прогресса на переговорах с фракцией "За/Прогрессивные" о создании новой правящей коалиции в Рижской думе, блок трех партий - "Новое Единство", Национальное объединение/Латвийское объединение регионов и "Код для Риги" - начал переговоры с другими представленными в столичном самоуправлении силами.
В настоящее время предполагается, что к ядру трех партий присоединятся депутаты фракций "Честь служить Риге", "Для развития Латвии" и несколько внефракционных депутатов.
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