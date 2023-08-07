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Фото и видео ⟩ Буря в Латвии: сломаны деревья и сорваны крыши

Дополнено в 20:00
rus.tvnet.lv
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Сегодня, 7 августа, по всей Латвии бушует гроза. В Добельском крае и в других регионах страны жители сообщают о разрушениях - сломанных деревьях, сорванных крышах, разбитых окнах и т. д. Пожарные получают десятки вызовов, а по всей Латвии объявлены предупреждения, которые действуют до самого вечера. 

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии вечером в понедельник, 7 августа, около 17:00 предупредил, что на Ригу надвигалась еще одна зона сильных гроз и осадков. 

Читатель портала TVNET поделился своими наблюдениями о буре над Ригой. По его словам, в микрорайоне Югла дул сильный ветры, однако ущерб относительно небольшой, но после бури можно было видеть вырванные с корнем деревья, сломанные ветки и лужи.

Галерея: Югла после бури

Буря затронула и окрестности Даугавпилса

В понедельник, 7 августа, примерно в 16:00 порывы ветра силой до 27 метров в секунду были зафиксированы вблизи Даугавпилса, сообщает Latvijas Valsts ceļi.

Гроза двигалась на северо-запад от Даугавпилса.

В Мадоне скорость ветра достигла 30 метров в секунду

В понедельник незадолго до 17:00 на наблюдательной станции Мадоны с приходом холодного атмосферного фронта скорость ветра в порывах достигала 30 метров в секунду, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. За час температура воздуха в Мадоне упала с +31 до +18 градусов.

Град, дождь и сильный ветер

В Наудите выпал крупный град, в Кроньауце гроза сломала много деревьев. Повреждены некоторые здания, у которых частично сорваны крыши и выбиты окна.

Наиболее сильные повреждения линий электропередач зафиксированы на территории между Добеле и границей с Литвой.

Видео: В Добельском крае бушует гроза

В полдень также поступили известия о сильном граде в Лестене (Тукумский край).

Гроза движется в северном, северо-западном направлении в сторону Тукумса и Талси.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, порывы ветра в Добеле во время грозы достигали 33 метров в секунду.

Такая скорость ветра соответствует сильной буре, которая причиняет серьезный ущерб, ломает и валит с корнями деревья, повреждает здания и создает угрозу жизни людей.

Видео: Гроза бушует в Тервете

Жители делятся в соцсетях последствиями грозы

VUGD получает десятки вызовов

В Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD) уже поступило более 135 вызовов о повреждениях, вызванных сильным ветром, сообщили в VUGD.

Больше всего вызовов было в Добельский край, но сейчас на номер 112 начинают поступать звонки и из Тукумского края.

Еще несколько вызовов было в Елгавский край. Большинство звонков связаны с падением деревьев на проезжую часть, но также поступали сообщения о том, что у нескольких зданий были сорваны крыши.

В целях ликвидации последствий, вызванных сильным ветром, на вызовы в Добельском крае также выезжают пожарные из близлежащих краев, привлекаются пожарные, находящиеся не на дежурстве.

Реагирование на вызовы происходит путем оценки возможной опасности и угрозы для населения, а также в порядке поступления вызовов.

Нарушения в работе электросети

Из-за мощной грозы в Латвии зафиксировано множество сбоев в электросетях - сегодня около 12:30 по всей стране было нарушено электроснабжение почти 10 000 клиентов оператора системы распределения электроэнергии АО Sadales tīkls, сообщили агентству LETA в компании.

Больше всего повреждений в Добеле и Добельском крае, в Тукумском, Елгавском и Резекненском краях.

Бригады Sadales tīkls работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение.

Закрыта туристические места

В связи с серьезным ущербом, который причинила пронесшаяся над Латвией буря, до выходных закрыт Терветский природный парк, сообщили агентству LETA в парке.

Чрезвычайно сильная буря обрушилась на природный парк сегодня около полудня. Во время грозы в парке бушевал сильный ветер, который валил деревья, повреждал инфраструктуру, в том числе домики гномов, деревянные скульптуры и т. д.

На данный момент размер причиненного ущерба неизвестен, потому что попасть в парк не представляется возможным.

Все люди, в том числе сотрудники, находившиеся на территории парка, перед грозой его покинули, пострадавших нет.

С учетом предварительной информации о масштабах ущерба потенциальным посетителям парка предлагается выбрать другие маршруты для отдыха на этой неделе.

В настоящее время пребывание в Терветском природном парке может быть опасным.

В соцсетях представители замка Яунпилс также сообщили, что замок некоторое время не будет работать из-за грозы. Как сказано в Facebook, замок затронула стихия. Были выбиты окна и нанесены другие разрушения. 7 и 8 августа территория замка будет закрыта для посетителей.

 

Объявлены предупреждения

Синоптики предупреждают, что в течение дня, вечером и в ночь на вторник на большей части территории Латвии пройдут мощные грозы. Сильные ливни могут вызвать локальные наводнения, также возможно образование вихрей и крупный град.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил красное предупреждение о разрушительных грозах и буре с крупным градом и ливнями в западных и центральных регионах Латвии. Предупреждение действует до 19:00 понедельника.

Напомним, ранее Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил оранжевое предупреждение о сильной грозе на всей территории страны. Порывы ветра во время грозы могут превысить 20 метров в секунду.

Предупреждение действует с 13:00 до ночи.

В Риге объявлено предупреждение оранжевого уровня.

Галерея: Дождливая погода в Риге

В Риге во второй половине дня ожидаются грозы с сильным ветром, градом и ливнями, которые могут затопить улицы. Температура воздуха составит от +30 градусов в первой половине дня до +20 градусов вечером.

Погоду определяет циклон, с юго-запада надвигается холодный атмосферный фронт. Атмосферное давление на уровне моря - от 995 гектопаскалей в Лиепае до 1004 гектопаскалей в Алуксне.

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