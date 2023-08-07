Фото и видео ⟩ Буря в Латвии: сломаны деревья и сорваны крыши

Бригады Sadales tīkls работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение.

Закрыта туристические места

В связи с серьезным ущербом, который причинила пронесшаяся над Латвией буря, до выходных закрыт Терветский природный парк, сообщили агентству LETA в парке.

Чрезвычайно сильная буря обрушилась на природный парк сегодня около полудня. Во время грозы в парке бушевал сильный ветер, который валил деревья, повреждал инфраструктуру, в том числе домики гномов, деревянные скульптуры и т. д.

На данный момент размер причиненного ущерба неизвестен, потому что попасть в парк не представляется возможным.

Все люди, в том числе сотрудники, находившиеся на территории парка, перед грозой его покинули, пострадавших нет.

С учетом предварительной информации о масштабах ущерба потенциальным посетителям парка предлагается выбрать другие маршруты для отдыха на этой неделе.

В настоящее время пребывание в Терветском природном парке может быть опасным.

В соцсетях представители замка Яунпилс также сообщили, что замок некоторое время не будет работать из-за грозы. Как сказано в Facebook, замок затронула стихия. Были выбиты окна и нанесены другие разрушения. 7 и 8 августа территория замка будет закрыта для посетителей.

Объявлены предупреждения