Фото и видео ⟩ Буря в Латвии: сломаны деревья и сорваны крыши

Сегодня, 7 августа, по всей Латвии бушует гроза. В Добельском крае и в других регионах страны жители сообщают о разрушениях - сломанных деревьях, сорванных крышах, разбитых окнах и т. д. Пожарные получают десятки вызовов, а по всей Латвии объявлены предупреждения, которые действуют до самого вечера.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии вечером в понедельник, 7 августа, около 17:00 предупредил, что на Ригу надвигалась еще одна зона сильных гроз и осадков.
Читатель портала TVNET поделился своими наблюдениями о буре над Ригой. По его словам, в микрорайоне Югла дул сильный ветры, однако ущерб относительно небольшой, но после бури можно было видеть вырванные с корнем деревья, сломанные ветки и лужи.
Галерея: Югла после бури
Буря затронула и окрестности Даугавпилса
В понедельник, 7 августа, примерно в 16:00 порывы ветра силой до 27 метров в секунду были зафиксированы вблизи Даугавпилса, сообщает Latvijas Valsts ceļi.
Гроза двигалась на северо-запад от Даугавпилса.
В Мадоне скорость ветра достигла 30 метров в секунду
В понедельник незадолго до 17:00 на наблюдательной станции Мадоны с приходом холодного атмосферного фронта скорость ветра в порывах достигала 30 метров в секунду, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. За час температура воздуха в Мадоне упала с +31 до +18 градусов.
Град, дождь и сильный ветер
В Наудите выпал крупный град, в Кроньауце гроза сломала много деревьев. Повреждены некоторые здания, у которых частично сорваны крыши и выбиты окна.
Наиболее сильные повреждения линий электропередач зафиксированы на территории между Добеле и границей с Литвой.
Видео: В Добельском крае бушует гроза
В полдень также поступили известия о сильном граде в Лестене (Тукумский край).
Гроза движется в северном, северо-западном направлении в сторону Тукумса и Талси.
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, порывы ветра в Добеле во время грозы достигали 33 метров в секунду.
Такая скорость ветра соответствует сильной буре, которая причиняет серьезный ущерб, ломает и валит с корнями деревья, повреждает здания и создает угрозу жизни людей.
Видео: Гроза бушует в Тервете
Жители делятся в соцсетях последствиями грозы
Krusa sasniegusi Tukuma novada Lesteni. pic.twitter.com/AFeaeVlOEr— Toms Bricis (@boms_tricis) August 7, 2023
Negaisa postījumi un krusa Dobeles novadā, Apguldē.— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) August 7, 2023
Foto: Laura Prūse pic.twitter.com/40Tvim0MzJ
Postaža Tērvetē.— Toms Bricis (@boms_tricis) August 7, 2023
Video: instagram/my_name_kdj pic.twitter.com/KJaxj4KuJH
15 minūšu laikā ir iznīcināts pilnīgi viss. Lauksaimnieku iesūtītās bildes. Šis ir ārkārtīgi nopietni. pic.twitter.com/tNZ8Tz4q2i— Valters Zelčs (@ValtersZel) August 7, 2023
Brīdis, kad vētra Kroņaucē lauž kokus pic.twitter.com/IUMTZggebR— Toms Bricis (@boms_tricis) August 7, 2023
Oi šis ir ekstra🤯— Mārtiņš Ainis Roga (@AinisRoga) August 7, 2023
Dobeles nov., Naudītes pag., Apgulde
Gitas Kalniņas foto no fb. pic.twitter.com/YPiaXn2Fth
🇱🇻 Postaža Tērvetē pēc vētras.— BreakingLV (@breakinglv) August 7, 2023
📸 Vita Mel#Tērvete #Dobele #Latvija pic.twitter.com/sUbMDbCj3E
VUGD получает десятки вызовов
В Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD) уже поступило более 135 вызовов о повреждениях, вызванных сильным ветром, сообщили в VUGD.
Больше всего вызовов было в Добельский край, но сейчас на номер 112 начинают поступать звонки и из Тукумского края.
Еще несколько вызовов было в Елгавский край. Большинство звонков связаны с падением деревьев на проезжую часть, но также поступали сообщения о том, что у нескольких зданий были сорваны крыши.
В целях ликвидации последствий, вызванных сильным ветром, на вызовы в Добельском крае также выезжают пожарные из близлежащих краев, привлекаются пожарные, находящиеся не на дежурстве.
Реагирование на вызовы происходит путем оценки возможной опасности и угрозы для населения, а также в порядке поступления вызовов.
Нарушения в работе электросети
Из-за мощной грозы в Латвии зафиксировано множество сбоев в электросетях - сегодня около 12:30 по всей стране было нарушено электроснабжение почти 10 000 клиентов оператора системы распределения электроэнергии АО Sadales tīkls, сообщили агентству LETA в компании.
Больше всего повреждений в Добеле и Добельском крае, в Тукумском, Елгавском и Резекненском краях.
Бригады Sadales tīkls работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение.
Закрыта туристические места
В связи с серьезным ущербом, который причинила пронесшаяся над Латвией буря, до выходных закрыт Терветский природный парк, сообщили агентству LETA в парке.
Чрезвычайно сильная буря обрушилась на природный парк сегодня около полудня. Во время грозы в парке бушевал сильный ветер, который валил деревья, повреждал инфраструктуру, в том числе домики гномов, деревянные скульптуры и т. д.
На данный момент размер причиненного ущерба неизвестен, потому что попасть в парк не представляется возможным.
Все люди, в том числе сотрудники, находившиеся на территории парка, перед грозой его покинули, пострадавших нет.
С учетом предварительной информации о масштабах ущерба потенциальным посетителям парка предлагается выбрать другие маршруты для отдыха на этой неделе.
В настоящее время пребывание в Терветском природном парке может быть опасным.
В соцсетях представители замка Яунпилс также сообщили, что замок некоторое время не будет работать из-за грозы. Как сказано в Facebook, замок затронула стихия. Были выбиты окна и нанесены другие разрушения. 7 и 8 августа территория замка будет закрыта для посетителей.
Объявлены предупреждения
Синоптики предупреждают, что в течение дня, вечером и в ночь на вторник на большей части территории Латвии пройдут мощные грозы. Сильные ливни могут вызвать локальные наводнения, также возможно образование вихрей и крупный град.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил красное предупреждение о разрушительных грозах и буре с крупным градом и ливнями в западных и центральных регионах Латвии. Предупреждение действует до 19:00 понедельника.
LVĢMC Latvijas rietumu un centrālajā daļā izsludinājusi sarkano brīdinājumu, negaisi turpinās būt postoši - ar vētru un lielgraudu krusu, stiprām lietusgāzēm. pic.twitter.com/n2SzxwrFNg— Toms Bricis (@boms_tricis) August 7, 2023
Напомним, ранее Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил оранжевое предупреждение о сильной грозе на всей территории страны. Порывы ветра во время грозы могут превысить 20 метров в секунду.
Предупреждение действует с 13:00 до ночи.
В Риге объявлено предупреждение оранжевого уровня.
Галерея: Дождливая погода в Риге
В Риге во второй половине дня ожидаются грозы с сильным ветром, градом и ливнями, которые могут затопить улицы. Температура воздуха составит от +30 градусов в первой половине дня до +20 градусов вечером.
Погоду определяет циклон, с юго-запада надвигается холодный атмосферный фронт. Атмосферное давление на уровне моря - от 995 гектопаскалей в Лиепае до 1004 гектопаскалей в Алуксне.
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