Гроза, прошедшая около полудня в Добельском крае, во многих регионах причинила значительный ущерб, сообщают жители края в социальных сетях.
Фото и видео ⟩ В Добельском крае и других местах Латвии бушует гроза: сломаны деревья и сорваны крыши
Видео: В Добельском крае бушует гроза
В Наудите выпал крупный град, в Кроньауце гроза сломала много деревьев. Повреждены некоторые здания, у которых частично сорваны крыши и выбиты окна.
Наиболее сильные повреждения линий электропередач зафиксированы на территории между Добеле и границей с Литвой.
Гроза движется в северном, северо-западном направлении в сторону Тукумса и Талси.
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, порывы ветра в Добеле во время грозы достигали 33 метров в секунду.
Такая скорость ветра соответствует сильной буре, которая причиняет серьезный ущерб, ломает и валит с корнями деревья, повреждает здания и создает угрозу для жизни людей.
Видео: В Тервете бушует гроза
В полдень также поступили известия о сильном граде в Лестене (Тукумский край).
Krusa sasniegusi Tukuma novada Lesteni. pic.twitter.com/AFeaeVlOEr— Toms Bricis (@boms_tricis) August 7, 2023
Negaisa postījumi un krusa Dobeles novadā, Apguldē.— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) August 7, 2023
Foto: Laura Prūse pic.twitter.com/40Tvim0MzJ
Postaža Tērvetē.— Toms Bricis (@boms_tricis) August 7, 2023
Video: instagram/my_name_kdj pic.twitter.com/KJaxj4KuJH
15 minūšu laikā ir iznīcināts pilnīgi viss. Lauksaimnieku iesūtītās bildes. Šis ir ārkārtīgi nopietni. pic.twitter.com/tNZ8Tz4q2i— Valters Zelčs (@ValtersZel) August 7, 2023
Синоптики предупреждают, что в течение дня, вечером и в ночь на вторник на большей части территории Латвии пройдут мощные грозы. Сильные ливни могут вызвать локальные наводнения, также возможно образование вихрей и крупный град.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил красное предупреждение о разрушительных грозах и буре с крупным градом и ливнями в западных и центральных регионах Латвии. Предупреждение действует до 19:00 понедельника.
LVĢMC Latvijas rietumu un centrālajā daļā izsludinājusi sarkano brīdinājumu, negaisi turpinās būt postoši - ar vētru un lielgraudu krusu, stiprām lietusgāzēm. pic.twitter.com/n2SzxwrFNg— Toms Bricis (@boms_tricis) August 7, 2023
Brīdis, kad vētra Kroņaucē lauž kokus pic.twitter.com/IUMTZggebR— Toms Bricis (@boms_tricis) August 7, 2023
Напомним, ранее Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил оранжевое предупреждение о сильной грозе на всей территории страны. Порывы ветра во время грозы могут превысить 20 метров в секунду.
Днем на юго-западе Курземе температура воздуха понизится до +17 градусов, а в Видземе и Латгале по-прежнему будет достигать +33 градусов.
В Риге во второй половине дня ожидаются грозы с сильным ветром, градом и ливнями, которые могут затопить улицы. Температура воздуха составит от +30 градусов в первой половине дня до +20 градусов вечером.
Погоду определяет циклон, с юго-запада надвигается холодный атмосферный фронт. Атмосферное давление на уровне моря - от 995 гектопаскалей в Лиепае до 1004 гектопаскалей в Алуксне.
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