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Фото и видео ⟩ В Добельском крае и других местах Латвии бушует гроза: сломаны деревья и сорваны крыши

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rus.tvnet.lv/LETA
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Гроза, прошедшая около полудня в Добельском крае, во многих регионах причинила значительный ущерб, сообщают жители края в социальных сетях.

Видео: В Добельском крае бушует гроза

В Наудите выпал крупный град, в Кроньауце гроза сломала много деревьев. Повреждены некоторые здания, у которых частично сорваны крыши и выбиты окна.

Наиболее сильные повреждения линий электропередач зафиксированы на территории между Добеле и границей с Литвой.

Гроза движется в северном, северо-западном направлении в сторону Тукумса и Талси.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, порывы ветра в Добеле во время грозы достигали 33 метров в секунду.

Такая скорость ветра соответствует сильной буре, которая причиняет серьезный ущерб, ломает и валит с корнями деревья, повреждает здания и создает угрозу для жизни людей.

Видео: В Тервете бушует гроза 

В полдень также поступили известия о сильном граде в Лестене (Тукумский край). 

Синоптики предупреждают, что в течение дня, вечером и в ночь на вторник на большей части территории Латвии пройдут мощные грозы. Сильные ливни могут вызвать локальные наводнения, также возможно образование вихрей и крупный град.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил красное предупреждение о разрушительных грозах и буре с крупным градом и ливнями в западных и центральных регионах Латвии. Предупреждение действует до 19:00 понедельника.

Напомним, ранее Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил оранжевое предупреждение о сильной грозе на всей территории страны. Порывы ветра во время грозы могут превысить 20 метров в секунду.

Днем на юго-западе Курземе температура воздуха понизится до +17 градусов, а в Видземе и Латгале по-прежнему будет достигать +33 градусов.

В Риге во второй половине дня ожидаются грозы с сильным ветром, градом и ливнями, которые могут затопить улицы. Температура воздуха составит от +30 градусов в первой половине дня до +20 градусов вечером.

Погоду определяет циклон, с юго-запада надвигается холодный атмосферный фронт. Атмосферное давление на уровне моря - от 995 гектопаскалей в Лиепае до 1004 гектопаскалей в Алуксне.

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