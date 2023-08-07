Фото и видео ⟩ В Добельском крае и других местах Латвии бушует гроза: сломаны деревья и сорваны крыши

15 minūšu laikā ir iznīcināts pilnīgi viss. Lauksaimnieku iesūtītās bildes. Šis ir ārkārtīgi nopietni. pic.twitter.com/tNZ8Tz4q2i — Valters Zelčs (@ValtersZel) August 7, 2023

Синоптики предупреждают, что в течение дня, вечером и в ночь на вторник на большей части территории Латвии пройдут мощные грозы. Сильные ливни могут вызвать локальные наводнения, также возможно образование вихрей и крупный град.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил красное предупреждение о разрушительных грозах и буре с крупным градом и ливнями в западных и центральных регионах Латвии. Предупреждение действует до 19:00 понедельника.

LVĢMC Latvijas rietumu un centrālajā daļā izsludinājusi sarkano brīdinājumu, negaisi turpinās būt postoši - ar vētru un lielgraudu krusu, stiprām lietusgāzēm. pic.twitter.com/n2SzxwrFNg — Toms Bricis (@boms_tricis) August 7, 2023

Brīdis, kad vētra Kroņaucē lauž kokus pic.twitter.com/IUMTZggebR — Toms Bricis (@boms_tricis) August 7, 2023

Напомним, ранее Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил оранжевое предупреждение о сильной грозе на всей территории страны. Порывы ветра во время грозы могут превысить 20 метров в секунду.

Днем на юго-западе Курземе температура воздуха понизится до +17 градусов, а в Видземе и Латгале по-прежнему будет достигать +33 градусов.

В Риге во второй половине дня ожидаются грозы с сильным ветром, градом и ливнями, которые могут затопить улицы. Температура воздуха составит от +30 градусов в первой половине дня до +20 градусов вечером.

Погоду определяет циклон, с юго-запада надвигается холодный атмосферный фронт. Атмосферное давление на уровне моря - от 995 гектопаскалей в Лиепае до 1004 гектопаскалей в Алуксне.