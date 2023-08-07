Украинская саблистка Харлан, не пожавшая руку россиянке, получает в соцсетях угрозы

"Угрозы до меня добрались. Та страна занимает полпланеты, и там очень мало нормальных людей, они как-то так себя ведут. Я не могу сказать, что я этого ожидала. Хотят писать, хотят говорить - мне все равно. Но были какие-то такие сообщения, где мне присылали фото мертвых бойцов. И тогда я начала очень сильно волноваться, потому что не хочу это видеть. Они нелюди. Были какие-то месседжи "сдохни" или что-то такое. Пытались звонить. Очень сильно, очень много. С разных номеров и из разных стран. Разнесли мне почту, там много было", - приводит словам Харлан УНИАН.

32-летняя фехтовальщица Ольга Харлан завоевала более сотни медалей, в том числе золото Олимпийских игр, и является одной из самых титулованных спортсменок Украины. В июле ее участие в чемпионате мира по фехтованию в Италии стало причиной громкого скандала: Харлан отказалась пожать руку сопернице из России и была дисквалифицирована.

Тогда Харлан победила Смирнову с разницей в восемь уколов: 15:7.

После завершения боя Смирнова попыталась подойти к Харлан, чтобы пожать ей руку. Но украинка выставила вперед саблю, предложив вместо этого скрестить оружие. Как писал "Обозреватель", на самом деле предложение Харлан вместо рукопожатия скрестить клинки - это норма протокола, которая уже действовала во время пандемии Covid-19.

Однако Смирнова не согласилась скрестить оружие.

После этого украинская спортсменка ушла с фехтовальной дорожки, а Смирнова осталась на ней и еще в течение 50 минут ждала решения судьи. В какой-то момент ей даже вынесли стул, сообщало BBC.

Сейчас решение о дисквалификации Харлан было приостановлено, а глава МОК заявил, что она получит право выступать на следующей Олимпиаде.