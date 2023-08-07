Бывший вице-президент Газпромбанка награжден "Золотым крестом" ВСУ

"Меня спас молоденький мальчик. Мы с огромным трудом вытащили нашего раненого из полного грязи окопа на дорогу. Я хотел взять носилки позади слева, но этот парень сказал, что он станет там сам и поставил меня перед собой. Как только начали движение, раздался взрыв. Прилетело прямо за парнем, фактически, он прикрыл меня собой. Мальчика разорвало, вся моя спина была в нем. 20 лет. Я найду твоих родных, чтобы поклониться им…", - написал Волобуев четыре месяца назад, публикуя фотографию собственных ран.