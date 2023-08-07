Бывший вице-президент Газпромбанка награжден "Золотым крестом" ВСУ

Гражданин России, экс топ-менеджер газовой монополии РФ Игорь Волобуев удостоен награды вооруженных сил Украины «за успешное выполнение боевых задач». Об этом он рассказал Rus.Postimees.
Бывший вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев удостоен награды Вооруженных сил Украины - "Золотой крест". Фотографию награды топ-менеджер опубликовал 7 августа на своей странице в Facebook.
"Служу украинскому народу!" - написал Волобуев.
Игорь Волобуев является единственным известным россиянином, кто, работая на высокой должности в России, принял решение с оружием в руках защищать независимость Украины. Весной 2022 года он смог приехать в Украину. "Хочу себя отмыть от российского прошлого", - заявлял тогда Волобуев. В дальнейшем он вступил в батальон "Свобода России", где служат граждане России. Тогда в большом интервью Rus.Postimees Волобуев рассказал подробности о своем решении и этом батальоне. Сейчас россиянин служит в Интернациональном легионе.
Rus.Postimees связался с награжденным ВСУ россиянином. Игорь Волобуев на вопрос о том, за что его наградили, ответил по-военному кратко.
"За успешное выполнение боевых задач", - сказал боец.
- Как вы воспринимаете эту награду?
- Я не ожидал.
- Вы продолжаете лечение или уже вернулись в строй?
- Вернулся на службу после госпиталя 1 июня.
В апреле 2023 года Игорь Волобуев был серьезно ранен. Тогда он рассказал, что едва не погиб, когда его фактически прикрыл собой сослуживец.
"Меня спас молоденький мальчик. Мы с огромным трудом вытащили нашего раненого из полного грязи окопа на дорогу. Я хотел взять носилки позади слева, но этот парень сказал, что он станет там сам и поставил меня перед собой. Как только начали движение, раздался взрыв. Прилетело прямо за парнем, фактически, он прикрыл меня собой. Мальчика разорвало, вся моя спина была в нем. 20 лет. Я найду твоих родных, чтобы поклониться им…", - написал Волобуев четыре месяца назад, публикуя фотографию собственных ран.
На уточняющий вопрос, как "Золотой крест" меняет отношение к службе, и насколько это вообще важно, Игорь Волобуев ответил, что награды на службу не влияют.
"Да никак [улыбается]. Я здесь не за награды", - ответил экс-вице президент Газпромбанка.
За независимость Украины граждане России сегодня воюют в легионе "Свобода России", Интернациональном батальоне, "Русском добровольческом корпусе" (РДК).
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