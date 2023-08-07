ВИДЕО ⟩ Впервые в истории! Латвийские баскетболистки U-20 завоевали серебро ЧЕ

В решающем матче латвийские баскетболистки потерпели поражение от Франции со счётом 59:85 (11:29, 13:18, 19:18, 16:20).

Лучшими в составе сборной Латвии стали Ванеса Яса и Луизе Сила, набравшие 17 очков. В составе француженок самыми результативными стали Карла Лейте (20 очков) и Инес Дебруази (18).

Ранее в матче за бронзу испанские баскетболистки разгромили сборную Сербии со счётом 94:36.

Напомним, в полуфинале сборная Латвии победила Сербию со счётом 56:53 и впервые в истории вышла в финал чемпионата Европы. Ранее лучшим результатом сборной Латвии U-20 была бронза в 2005, 2009 и 2010 годах.

Видео: Лучшие моменты матча Латвия - Франция