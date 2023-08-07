Полиция ищет пропавшего 8-летнего мальчика

Южнокурземский участок Курземского регионального управления Государственной полиции разыскивает пропавшего без вести Дейвида Дирненса 2015 года рождения.
Полиция сообщает, что мальчик не вернулся по своему месту жительства в Лиепае, на улице Виршу. Сейчас его местонахождение неизвестно.
Государственная полиция просит посмотреть на фотографию мальчика и всех, у кого есть информация о его возможном местонахождении, звонить по номеру 110.
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