Пн, 7.08.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Полиция ищет пропавшего 8-летнего мальчика

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Пропавший мальчик
Пропавший мальчик Фото: Deivids Dirnēns

Южнокурземский участок Курземского регионального управления Государственной полиции разыскивает пропавшего без вести Дейвида Дирненса 2015 года рождения.

Полиция сообщает, что мальчик не вернулся по своему месту жительства в Лиепае, на улице Виршу. Сейчас его местонахождение неизвестно.

Государственная полиция просит посмотреть на фотографию мальчика и всех, у кого есть информация о его возможном местонахождении, звонить по номеру 110.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх