Видео ⟩ Мощный взрыв в турецком порту в момент загрузки судна с зерном

Взрыв был такой силы, что ощущался в соседнем городе Гельджюк.

По данным CNN, взрыв произошел в силосной башне, из-за чего повреждения получили два силосных корпуса.

Предположительно, взрыв произошел во время загрузки судна с зерном.

Позже турецкие власти сообщили, что во время загрузки произошел "взрыв зерновой пыли".

Patlamanın Toprak Mahsulleri Ofisi silosunda olduğu belirtiliyor. Patlamadan 2 silonun etkilendiği söylendi https://t.co/AVxRE9tgyj pic.twitter.com/tUUTSuRcC0 — CNN TÜRK (@cnnturk) August 7, 2023

По последним данным властей Турции, в результате взрыва в порту пострадали десять человек.