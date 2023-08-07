Видео ⟩ Мощный взрыв в турецком порту в момент загрузки судна с зерном

В районе порта в турецком Дериндже в провинции Коджаэли днем 7 августа произошел сильный взрыв, пишет "Медуза". В район взрыва направлены бригады спасателей.
Взрыв был такой силы, что ощущался в соседнем городе Гельджюк.
По данным CNN, взрыв произошел в силосной башне, из-за чего повреждения получили два силосных корпуса.
Предположительно, взрыв произошел во время загрузки судна с зерном.
Позже турецкие власти сообщили, что во время загрузки произошел "взрыв зерновой пыли".
Derince Limanı'ndaki patlama anı. pic.twitter.com/LjjWYkZ5aJ— Pusholder (@pusholder) August 7, 2023
Patlamanın Toprak Mahsulleri Ofisi silosunda olduğu belirtiliyor. Patlamadan 2 silonun etkilendiği söylendi https://t.co/AVxRE9tgyj pic.twitter.com/tUUTSuRcC0— CNN TÜRK (@cnnturk) August 7, 2023
По последним данным властей Турции, в результате взрыва в порту пострадали десять человек.
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