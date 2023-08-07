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Видео ⟩ Мощный взрыв в турецком порту в момент загрузки судна с зерном

rus.tvnet.lv
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Взрыв в Турецком порту
Взрыв в Турецком порту Фото: Скриншот с Telegram канала Varlamov news

В районе порта в турецком Дериндже в провинции Коджаэли днем 7 августа произошел сильный взрыв, пишет "Медуза". В район взрыва направлены бригады спасателей.

Взрыв был такой силы, что ощущался в соседнем городе Гельджюк.

По данным CNN, взрыв произошел в силосной башне, из-за чего повреждения получили два силосных корпуса.

Предположительно, взрыв произошел во время загрузки судна с зерном.

Позже турецкие власти сообщили, что во время загрузки произошел "взрыв зерновой пыли".

По последним данным властей Турции, в результате взрыва в порту пострадали десять человек. 

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