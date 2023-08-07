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Видео ⟩ Молния ударила в телебашню на Закюсала

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Молния ударила в телебашню на Закюсала
Молния ударила в телебашню на Закюсала Фото: Ekrānuzņēmums no "Twitter" video.

В понедельник, 7 августа, во многих местах Латвии бушует гроза, которая принесла с собой град и разряды молний. В социальных сетях опубликованы видеоролики, на которых видно, как молния ударяет в телебашню на Закюсала.

"Хорошо, что у нас в Риге есть свой громоотвод", - прокомментировал видео Виестурc Клейнбергс, глава комитета по социальным вопросам Рижской думы, член партии "Прогрессивные".

Как сообщалось, в Латвии сегодня бушуют сильные грозы со шквалистым ветром, градом и ливнями, которые во многих регионах причинили значительный ущерб. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил красное предупреждение до 19:00 понедельника.

Во второй половине дня риск сильных гроз наиболее высок в центральных и восточных регионах страны. В Видземе и Латгале грозы могут продолжаться и в ночь на вторник.

 

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