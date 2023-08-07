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Президент посетит Добельский край и ознакомится с ущербом после бури

rus.tvnet.lv/LETA
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Фото: Jānis Vingris/TVNET GRUPA

Во вторник, 8 августа, после посещения восточной границы президент Эдгар Ринкевич отправится в Добельский край, чтобы ознакомиться с разрушениями, нанесенными бурей.

В социальных сетях президент сообщает, что обсудил ситуацию после бури, а также устранение ее последствий в телефонном разговоре с председателем Добельской краевой думы Иваром Горскисом. Ринкевич пожелал жителям Добеле сил, подчеркнув: "Вместе мы справимся с этими разрушениями".

Горскис сообщил сегодня информационному агентству LETA, что ущерб, причиненный сегодняшней бурей Добельскому краю, очень серьезный, сообщения о поврежденном имуществе продолжают поступать.

Он подчеркнул, что руководство края в настоящее время проводит обследование территорий и фиксирует ущерб, причиненный стихией. Горскис говорит, что на текущий момент нет сообщений о пострадавших, но есть сведения о том, что в некоторых населенных пунктах не осталось ни одного неповрежденного дома.

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