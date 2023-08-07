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Видео ⟩ Российская армия ударила по тыловому городу в Украине, есть жертвы

rus.tvnet.lv
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Разрушенный дом в Украине
Разрушенный дом в Украине Фото: Скриншот с Telegram канала Медуза

Российская армия в понедельник, 7 августа, ударила двумя ракетами по тыловому городу Покровск в Донецкой области, пишет Русская служба BBC.

Как сообщает спасательная служба Украины, частично разрушен жилой дом, есть жертвы.

На видео, опубликованном украинской Государственной службой чрезвычайных ситуаций, видны жилая пятиэтажка с разрушенным верхним этажом.

Вторая ракета, выпущенная россиянами по тыловому городу Покровск в Донецкой области, попала в гостиницу "Дружба".

В результате ракетного удара по городу Покровск, по последним данным, погибли пять человек и 18 получили ранения. Об этом сообщает МВД Украины.

Как пишет министр внутренних дел Игорь Клименко, первая ракета убила четырех человек и ранила троих гражданских.

Под вторым же ударом погиб заместитель начальника управления спасательной службы по Донецкой области и получили травмы четверо спасателей, восемь полицейских и трое гражданских.

"Повредили девяти- и пятиэтажки, жилые дома в частном секторе, отель, заведения питания, магазины, административные здания", - пишет Кириленко.

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