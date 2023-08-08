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В Риге машина насмерть сбила женщину-пешехода

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Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи Фото: Zane Bitere / LETA

В понедельник в Риге в ДТП погибла женщина, сообщает агентство LETA.

По информации полиции, вечером в понедельник на улице Валмиерас автомобиль Opel сбил женщину-пешехода. Женщина скончалась от полученных травм на месте происшествия.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

В целом за прошедшие сутки было зарегистрировано 153 ДТП, в которых пострадали 23 человека, один погиб.

В сфере дорожного движения принято 345 решений об административных нарушений, в том числе 145 за превышение скорости.

В свою очередь за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения начато два административных процесса и пять уголовных процессов.

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