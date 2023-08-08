В Риге машина насмерть сбила женщину-пешехода

По информации полиции, вечером в понедельник на улице Валмиерас автомобиль Opel сбил женщину-пешехода. Женщина скончалась от полученных травм на месте происшествия.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

В целом за прошедшие сутки было зарегистрировано 153 ДТП, в которых пострадали 23 человека, один погиб.

В сфере дорожного движения принято 345 решений об административных нарушений, в том числе 145 за превышение скорости.

В свою очередь за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения начато два административных процесса и пять уголовных процессов.