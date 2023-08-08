Фото ⟩ "Мы просим вашей помощи". Лавандовый сад в Икшкиле сильно пострадал во время бури

"Мы всегда говорили, что мы сильные, несокрушимые... Но так ли это на самом деле..? На этот раз пришла наша очередь просить о помощи", - пишет Lavandu Lejas в Facebook.
"Мы выплакались, а теперь на наших руках перчатки и мы спасаем растения и стараемся охватить ущерб.
Пропало все..." - рассказывают представители Lavandu Lejas.
"Мы просим вас прийти к нам на помощь".
"Наш сезон окончен, это уже ясно. Теперь лишь один вопрос - сможем ли мы подняться по новой".
В эту субботу предприятие просит помочь в спасении сада: "Надевайте перчатки и приходите на уборку. Вместе мы сможем. Субботник в Lavandu Lejas".
Многие также выразили интерес, можно ли пожертвовать деньги саду или еще как-то поддержать.
Реквизиты Lavandu Lejas для пожертвований, чтобы возобновить сад и теплицы:
- Счет: LV64UNLA0055003028160
- Получатель: Amanda Dana Stugle
- Цель платежа: Ziedojums
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