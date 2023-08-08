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Фото ⟩ "Мы просим вашей помощи". Лавандовый сад в Икшкиле сильно пострадал во время бури

rus.tvnet.lv
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Лавандовый сад пострадал от бури
Лавандовый сад пострадал от бури Фото: Facebook/Lavandu Lejas

"Мы всегда говорили, что мы сильные, несокрушимые... Но так ли это на самом деле..? На этот раз пришла наша очередь просить о помощи", - пишет Lavandu Lejas в Facebook.

"Мы выплакались, а теперь на наших руках перчатки и мы спасаем растения и стараемся охватить ущерб. 

Пропало все..." - рассказывают представители Lavandu Lejas.

"Мы просим вас прийти к нам на помощь". 

"Наш сезон окончен, это уже ясно. Теперь лишь один вопрос - сможем ли мы подняться по новой". 

В эту субботу предприятие просит помочь в спасении сада: "Надевайте перчатки и приходите на уборку. Вместе мы сможем. Субботник в Lavandu Lejas".

Многие также выразили интерес, можно ли пожертвовать деньги саду или еще как-то поддержать.

Реквизиты Lavandu Lejas для пожертвований, чтобы возобновить сад и теплицы:

  • Счет: LV64UNLA0055003028160
  • Получатель: Amanda Dana Stugle
  • Цель платежа: Ziedojums

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