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Видео ⟩ Сбежавшая из Беларуси Тимановская будет выступать за Польшу

TVNET Sports rus.tvnet.lv
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Kristina Cimanouska
Kristina Cimanouska Фото: Aleksandra Szmigiel/REUTERS

Бывший член олимпийской сборной Беларуси спринтер Кристина Тимановская в дальнейшем будет представлять Польшу, свидетельствует профиль спортсменки в базе данных Всемирного легкоатлетического союза (World Athletics).

World Athletics указывает, что Тимановская представляет Польшу с 6 августа. Обычно для смены представляемого государства требуется три года, но в порядке исключения этот срок может быть снижен, сообщает AP.

Пока что не известно, будет ли 26-летняя спринтер представлять Польшу на предстоящем в августе чемпионате мира. В этом сезоне на дистанции в 100 и 200 метров она показала результат за пределами 60 лучших спортсменов.

Тимановская в позапрошлом году в Токио должна была стартовать на дистанции в 200 метров, однако тренеры решили в срочном порядке доставить ее обратно в Минск.

Спортсменка сообщила, что руководство сборной без ее ведома внезапно решило, что ей нужно стартовать на эстафете 4х400 метров, в которой из-за недостаточного числа тестов на допинг не могли принять участие две другие белорусские бегуньи. Тимановская раскритиковала это решение, отметив, что почему за допущенные спортивными функционерами ошибки должны отвечать другие люди, за что официальные белорусские СМИ пристыдили ее за "отсутствие командного духа".

В аэоропорту спортсменка отказалась садиться в самолет и обратилась за помощью к полиции. Ночь она провела в гостинице аэропорта, а вечером следующего дня она прибыла в посольство Польши. Два дня спустя Тимановская вылетела в Вильнюс, а оттуда на самолете прилетела в Польшу, которая выдала ей визу из-за соображений гуманности.

После произошедшего Международный олимпийский комитет аннулировал аккредитацию белорусских тренеров Артура Шимака и Юрия Майсевича, им пришлось покинуть олимпийский городок.

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