Видео ⟩ Сбежавшая из Беларуси Тимановская будет выступать за Польшу

World Athletics указывает, что Тимановская представляет Польшу с 6 августа. Обычно для смены представляемого государства требуется три года, но в порядке исключения этот срок может быть снижен, сообщает AP.

Пока что не известно, будет ли 26-летняя спринтер представлять Польшу на предстоящем в августе чемпионате мира. В этом сезоне на дистанции в 100 и 200 метров она показала результат за пределами 60 лучших спортсменов.

The Belarusian Olympic athlete who fled to Poland during the games has spoken publicly about the ordeal.



Krystina Tsimanouskaya says her grandmother warned her not to "come back home" after threats were made to her and her family. pic.twitter.com/rcEVDnZAHX — Channel 4 News (@Channel4News) August 5, 2021

Тимановская в позапрошлом году в Токио должна была стартовать на дистанции в 200 метров, однако тренеры решили в срочном порядке доставить ее обратно в Минск.

Спортсменка сообщила, что руководство сборной без ее ведома внезапно решило, что ей нужно стартовать на эстафете 4х400 метров, в которой из-за недостаточного числа тестов на допинг не могли принять участие две другие белорусские бегуньи. Тимановская раскритиковала это решение, отметив, что почему за допущенные спортивными функционерами ошибки должны отвечать другие люди, за что официальные белорусские СМИ пристыдили ее за "отсутствие командного духа".

В аэоропорту спортсменка отказалась садиться в самолет и обратилась за помощью к полиции. Ночь она провела в гостинице аэропорта, а вечером следующего дня она прибыла в посольство Польши. Два дня спустя Тимановская вылетела в Вильнюс, а оттуда на самолете прилетела в Польшу, которая выдала ей визу из-за соображений гуманности.

После произошедшего Международный олимпийский комитет аннулировал аккредитацию белорусских тренеров Артура Шимака и Юрия Майсевича, им пришлось покинуть олимпийский городок.