Жизнь взаймы. Как перегрелась российская экономика и чем это грозит

Экономику не получится заливать деньгами, уверена она. "Какое-то время они копились, и сейчас какие-то резервы еще есть. Пока они есть — это год-два при условии, что все останется как сейчас", — объясняет она.

В ФНБ в начале августа было чуть более 13,3 трлн рублей. И он в этом году даже немного вырос. Осмолина-Суслина частично объясняет это ослаблением рубля — ФНБ номинирован в валюте. Кроме того, у правительства могли быть резервы, которые оно могло бы тратить.

"Это не совсем заливание деньгами, просто потому, что денег нет. Их нет настолько, чтобы ими заливать", — описывает Осмолина-Суслина то, что происходит в российской экономике.

За последние месяцы власти потратили миллиарды рублей на войну Фото: Getty Images

"Потенциал бюджетного стимула исчерпан. Расходы могут быть выше, правительство может занять больше на рынке, есть существенный запас ликвидных активов ФНБ, но настоящим «бюджетным» ограничением является инфляция и физически ограниченные ресурсы, в первую очередь дефицит на рынке труда", — полагает экономист Bloomberg Economics по России Александр Исаков.