Фото ⟩ Лева Би-2 прибыл в Латвию: отдохнул с детьми в Юрмале и встретил Виторгана и Дапкунайте в Риге

Так, 6 августа музыкант поделился фотографией, на которой он запечатлен на море в Юрмале со своими сыновьями Авивом и Давидом:

А сегодня в его профиле появился снимок, сделанный в Риге. На фото рядом с артистом в том числе журналист, писатель и путешественник Алекс Дубас, актер Максим Виторган, актриса Ингеборга Дапкунайте и супруга Левы Би-2 Ася Бортника:

Напомним, Лева родом из Минска, но концерт в Беларуси однажды понадобилось отменять дважды. Второй раз это произошло именно по политическим мотивам. Дело в том, что "Би-2" оказались в числе первых знаменитостей, высказавшихся в поддержку митингов против Александра Лукашенко.

После 24 февраля Лева Би-2, как и многие другие известные российские звезды, разместил в соцсетях черный квадрат.

Весной 2022 года "Би-2" столкнулись с отменой ряда концертов в России после того, как 28 апреля группа отказалась выступать в Омске на фоне баннера "Za президента", размещенного на концертной площадке.

В свою очередь, вторая супруга Егора Бортника родом из Риги.

Ася Мельникова (Бортника) родила артисту двух сыновей.

Познакомились они на гастролях в Юрмале, тогда Ася была тур-менеджером группы "Мумий Тролль". Свадьбу пара тоже сыграла в Латвии (в ресторане "36-я линия").

Ася и Лева часто гостят в Латвии, а летом 2008 года в Христорождественском кафедральном соборе при скоплении многочисленных рижских родственников и друзей они крестили своего первого сына Авива.