Овощи и сыр подешевели, картошка стала дороже. Как за месяц в Латвии изменились цены?

В группе одежды и обуви цены за месяц снизились на 4,5%. Средний уровень цен на одежду снизился на 4,6%, а на обувь - на 5,2%, в основном за счет распродаж одежды и обуви летнего сезона.

Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с жильем, за месяц вырос на 3,6%. Наиболее значительный рост цен в данной группе за месяц был на электроэнергию (+17,6%), что обусловлено повышением цен на услуги распределения электроэнергии с 1 июля. Услуги по обслуживанию и ремонту дома также стали дороже. С другой стороны, тепловая энергия и твердое топливо подешевели.

В группе оборудования для жилья цены за месяц выросли в среднем на 3%. По окончании акций подорожали товары для уборки и ухода за домом, мебель для дома.

Товары и услуги, связанные с транспортом, за месяц подорожали на 2,2%, на что в основном повлиял рост цен на пассажирские авиаперевозки. Цены на топливо выросли на 2,1%, в том числе на дизельное топливо на 3,7%, на бензин - на 0,9%, а цены на автогаз снизились на 1,6%. Обслуживание и ремонт личного автотранспорта также стали дороже.

В группе различных товаров и услуг цены за месяц выросли на 1,8%. В основном подорожали средства личной гигиены и косметика.