Овощи и сыр подешевели, картошка стала дороже. Как за месяц в Латвии изменились цены?

В июле этого года по сравнению с июнем потребительские цены в Латвии выросли на 0,7%, а за год - в июле этого года по сравнению с июлем 2022 года - они выросли на 6,4%, тогда как месяцем ранее годовая инфляция составляла 7,9%, сообщает Центральное статистическое управление.
При этом средний за 12 месяцев уровень потребительских цен по сравнению с предыдущими 12 месяцами в июле вырос на 17%.
В июле 2023 года по сравнению с июнем наибольшее влияние на изменение уровня цен оказали товары и услуги, связанные с жильем (+0,7 п. п.), транспортные товары и услуги (+0,3 п. п.), оборудование для жилья (+0,1 п. п.), группа различных товаров и услуг (+0,1 п. п.), а также продукты питания и безалкогольные напитки (-0,3 п. п.), одежда и обувь (-0,2 п. п.).
За месяц цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 1,2%.
Наибольшее влияние на снижение цен в этой группе оказали свежие овощи (-11,4%). Под влиянием акций подешевели сыр и творог (-4%), кофе (-3,2%), молоко (-2,6%), мука и крупы (-3,5%), вяленое, соленое и копченое мясо (-0,6% ), сухофрукты и орехи (-5,6%), а также свежая или охлажденная рыба (-4%). Под влиянием сезонных факторов снизились цены на свежие фрукты (-2,7%).
С другой стороны, выросли цены на картофель (+16,2%), на что повлияло появление на рынке нового урожая. По окончании акций подорожали также молочные продукты (+1,9%), в основном сметана, кондитерские изделия (+1,5%) и шоколад (+2,6%), свинина (+1,4%).
В группе одежды и обуви цены за месяц снизились на 4,5%. Средний уровень цен на одежду снизился на 4,6%, а на обувь - на 5,2%, в основном за счет распродаж одежды и обуви летнего сезона.
Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с жильем, за месяц вырос на 3,6%. Наиболее значительный рост цен в данной группе за месяц был на электроэнергию (+17,6%), что обусловлено повышением цен на услуги распределения электроэнергии с 1 июля. Услуги по обслуживанию и ремонту дома также стали дороже. С другой стороны, тепловая энергия и твердое топливо подешевели.
В группе оборудования для жилья цены за месяц выросли в среднем на 3%. По окончании акций подорожали товары для уборки и ухода за домом, мебель для дома.
Товары и услуги, связанные с транспортом, за месяц подорожали на 2,2%, на что в основном повлиял рост цен на пассажирские авиаперевозки. Цены на топливо выросли на 2,1%, в том числе на дизельное топливо на 3,7%, на бензин - на 0,9%, а цены на автогаз снизились на 1,6%. Обслуживание и ремонт личного автотранспорта также стали дороже.
В группе различных товаров и услуг цены за месяц выросли на 1,8%. В основном подорожали средства личной гигиены и косметика.
В остальных группах потребления наиболее значительный рост цен в течение месяца наблюдался на фармацевтическую продукцию, комплексные услуги отдыха, гостиничные услуги, пиво, услуги досуга и спорта, услуги ресторанов и кафе. С другой стороны, цены на цветы и персональные компьютеры снизились.
Наибольшее влияние на изменение среднего уровня потребительских цен в июле 2023 года по сравнению с июлем 2022 года оказали продукты питания и безалкогольные напитки (+2,9 п. п.), товары и услуги, связанные с жильем (+1,2 п. п.), товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой (+0,6 п. п.), здравоохранение (+0,6 п. п.), алкогольные напитки и табачные изделия (+0,6 п. п.), разные товары и услуги (+0,6 п. п.), а также транспортные товары и услуги (-1,3 п. п.).
В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год выросли на 11,2%.
Подорожали хлеб (+22,9%), кондитерские изделия (+12%), макаронные изделия (+15,4%), вяленое, соленое и копченое мясо (+9,4%), свинина (+15,2%) и мясные продукты (+8,7%). Подорожали также сыр и творог (+7,2%), яйца (+14,4%), молоко (+3,1%). За год выросли цены на свежие овощи (+15,9%), свежие фрукты (+18,1%), кофе (+9,9%), сахар (+44,6%), мороженое (+18,6%), фруктовые и овощные соки ( +19,7%), картофель (+16,9%), консервированную или переработанную рыбу и морепродукты (+16,4%), безалкогольные напитки (+19,4%), шоколад (+8,0%), соусы и приправы (+19,4%).
Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия за год увеличился на 8,6%. Цены на алкогольные напитки выросли на 9,7%, так как подорожали крепкие алкогольные напитки, пиво и вино. Цены на табачные изделия за год выросли в среднем на 6,5%.
Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с жильем, за год увеличился на 5,9%. В течение года наиболее значительный рост цен был на тепловую энергию (+17,8%) и электроэнергию (+13%). Подорожало водоснабжение, услуги по обслуживанию жилья, материалы для содержания и ремонта жилья, услуги по содержанию и ремонту жилья, услуги канализации, а также вывоз мусора. С другой стороны, природный газ (-40,4%) и твердое топливо (-15,6%) стали дешевле.
В группе "Здравоохранение" средний уровень цен за год увеличился на 10,6%. В течение года подорожали фармацевтические товары, услуги врачей-специалистов, стоматологические услуги.
Цены на товары и услуги, связанные с транспортом, за год снизились на 9%, что в основном было обусловлено падением цен на топливо на 21,8%. Цена дизельного топлива снизилась на 25%, бензина - на 18,7%, автогаза - на 12,2%. С другой стороны, выросли цены на пассажирские авиаперевозки, техническое обслуживание и ремонт личного автотранспорта, а также пассажирские перевозки автомобильным транспортом.
Цены на товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, выросли за год на 10%: подорожали корма для животных, услуги досуга и спорта, абонентская плата за телевидение, цветы, газеты и журналы.
В группе прочих товаров и услуг цены за год выросли на 12,3%, на что в основном повлиял рост цен на товары личной гигиены и косметику. Дороже стоили услуги парикмахеров и салонов красоты, стоимость пребывания в домах престарелых, страхование автотранспортных средств.
В остальных группах потребления наиболее значительный рост цен в течение года наблюдался на услуги ресторанов и кафе, услуги связи, товары для уборки и ухода за домом, одежду и услуги столовых.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!