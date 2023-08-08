Литва из-за ЧВК "Вагнер" планирует увеличить количество пограничников на границе с Беларусью

"Мы рассматриваем возможность усиления наших сил на границе с Беларусью — выделение дополнительного персонала (…). В ближайшее время планируем увеличить наш контингент", - заявил командующий СОГГЛ журналистам во вторник после встречи с главой страны.

Он заявил, что не может уточнить, сколько дополнительных сил будет дислоцировано на границе.

На вопрос, работают ли в настоящее время на границе с Беларусью только пограничники, Р. Любаевас ответил, что "есть определенные действия, которые осуществляют и другие ведомства", но он не будет их называть.

После неудавшегося июньского переворота в России часть наемников группы "Вагнер" перебралась в Беларусь. Здесь, по словам главы этой страны Александра Лукашенко, они занимаются обучением белорусских солдат.

По данным Литвы и Польши, в настоящее время в Беларуси около 4 тысяч наемников "Вагнера", некоторые из них находятся недалеко от границ Литвы и Польши.

В ответ на возможные угрозы Литва планирует закрыть два из шести контрольно-пропускных пунктов на границе с Беларусью – в Шумске и Тверячюсе. Решение об этом должно будет принять правительство.

Р. Любаевас отметил, что закрытие этих пунктов "не окажет очень существенного воздействия на движение грузового транспорта", так как через эти пункты проходит либо порожний грузовой транспорт, либо просто частные путешественники.

Говоря об угрозах, исходящих от "Вагнера", он заявил, что "вероятность провокаций высока", но добавил, что "пока мы не видим особых провокаций или активности, об этом мы также проинформировали главу страны".