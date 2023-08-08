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Рижская полиция на станет штрафовать водителей, спасавших машины от бури под мостами

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Машины под мостом прячутся от бури
Машины под мостом прячутся от бури Фото: Twitter/@karliks

В понедельник, опасаясь повреждений, вызванных градом, многие водители в Риге спешили спрятать свои машины в безопасное место. Те, кто успевал, ставили машины на подземные стоянки или наземные стоянки закрытого типа, другие ожидали конца бури под навесами топливозаправочных станций, а некоторые спасались даже под мостами, где в соответствии с нормативными актами стоянка автомобилей запрещена. В ответ на это многие рижане даже обращались в полицию, призывая наказать этих водителей.

Главный специалист по коммуникации Рижской муниципальной полиции Том Садовскис сообщил порталу TVNET, что

"Рижская муниципальная полиция получила ряд вызовов в различные места под мостами, где жители оставляли автомобили".

Какой-то массовый психоз во время бури вокруг ротационного круга на ул. Мукусалас - автоводители вопреки ПДД залезли под "зеленую зону" эстакады, другие еще и в противоположном направлении едут.

Конечно, эта тупость создала пробки из ничего. 

Улица Териню, под путепроводом Улманя гатве.

Здесь тоже прячутся от града, не соблюдая ПДД. 

А ты уже поставил свою машину на тротуар под мостом?

Садовскис объяснил, что во всех случаях, когда водители были на месте, с ними были проведены беседы, но, учитывая обстоятельства, наказание ни к кому не было применено.

В некоторых других случаях на ветровом стекле автомашины была оставлена информативная надпись о том, что ежедневно в таких местах транспортное средство размещать нельзя. Представитель Рижской муниципальной полиции подтвердил, что и в этих ситуациях штрафы не были применены.

Мост Юрмальской окружной дороги

"Одновременно следует отметить, что в ситуации, когда из нескольких уголков Латвии получены изображения с разрушенными жилищами и поврежденными транспортными средствами, трудно понять жителей, призывающих полицию наказать водителей, которые в надежде уберечь свою собственность временно поместили свои машины в неразрешенное место", - признал Садовскис.

Согласно записи в аккаунте бюро присяжного адвоката Лауриса Клагишса i-advokāts в социальной сети Facebook, можно сделать вывод, что даже если штрафы были бы применены, они могли бы быть оспорены.

В публикации указывается, что согласно 10-й статье Закона об административной ответственности одним из исключающих административную ответственность обстоятельств является крайняя необходимость, или ситуация, в которой лицо действует с целью предотвращения вреда, угрожающего этому или другому лицу, если соответствующий вред в конкретных условиях невозможно устранить другими средствами и если причиненный вред меньше, чем устраняемый. Соответственно, автомобиль можно поместить в неразрешенное место для его спасения.

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