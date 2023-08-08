Рижская полиция на станет штрафовать водителей, спасавших машины от бури под мостами

А ты уже поставил свою машину на тротуар под мостом?

Садовскис объяснил, что во всех случаях, когда водители были на месте, с ними были проведены беседы, но, учитывая обстоятельства, наказание ни к кому не было применено.

В некоторых других случаях на ветровом стекле автомашины была оставлена информативная надпись о том, что ежедневно в таких местах транспортное средство размещать нельзя. Представитель Рижской муниципальной полиции подтвердил, что и в этих ситуациях штрафы не были применены.

Jūrmalas apvedceļa tilts pic.twitter.com/9mC4MmRAu6 — Gatis Galviņš (@GalvGatis) August 7, 2023

Мост Юрмальской окружной дороги

"Одновременно следует отметить, что в ситуации, когда из нескольких уголков Латвии получены изображения с разрушенными жилищами и поврежденными транспортными средствами, трудно понять жителей, призывающих полицию наказать водителей, которые в надежде уберечь свою собственность временно поместили свои машины в неразрешенное место", - признал Садовскис.

Согласно записи в аккаунте бюро присяжного адвоката Лауриса Клагишса i-advokāts в социальной сети Facebook, можно сделать вывод, что даже если штрафы были бы применены, они могли бы быть оспорены.

В публикации указывается, что согласно 10-й статье Закона об административной ответственности одним из исключающих административную ответственность обстоятельств является крайняя необходимость, или ситуация, в которой лицо действует с целью предотвращения вреда, угрожающего этому или другому лицу, если соответствующий вред в конкретных условиях невозможно устранить другими средствами и если причиненный вред меньше, чем устраняемый. Соответственно, автомобиль можно поместить в неразрешенное место для его спасения.