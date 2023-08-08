Главное за 8 августа ⟩ Последствия бури, что делать несдавшим латышский на ВНЖ и соцсети Ринкевича

Главные новости 8 августа, разумеется, связаны с тем, как Латвия пережила последствия бури, которая прошла по стране. Разрушены природные парки, дома, сломаны автомобили, есть человеческие жертвы. Но в Латвии и мире произошли и другие важные события. О них вы можете прочитать в ежедневном дайджесте от RUS TVNET.
Последствия бури
В понедельник помощь Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) потребовалась нескольким людям, пострадавшим от бури и града, один человек погиб, сообщила утром во вторник в передаче LTV "Утренняя панорама" министр здравоохранения Лига Меньгелсоне.
"Мальчик испугался, кричал, что торнадо идет", - рассказывает о буре понедельника Анна, жительница Дзегузени Добельского края. Здание, в котором она живет, и его окрестности град разрушил в течение 10 минут. Теперь в квартире Анны с потолка течет вода, повсюду стоят ведра и миски. После разрушительной бури и града в Добельском крае журналисты TVNET отправились на место событий, чтобы задокументировать последствия урагана. Разрушения "как после войны" были видны во многих местах. Сильнее всего пострадали окрестности Тервете.
В понедельник, опасаясь повреждений, вызванных градом, многие водители в Риге спешили спрятать свои машины в безопасное место. Те, кто успевал, ставили машины на подземные стоянки или наземные стоянки закрытого типа, другие ожидали конца бури под навесами топливозаправочных станций, а некоторые спасались даже под мостами, где в соответствии с нормативными актами стоянка автомобилей запрещена. В ответ на это многие рижане даже обращались в полицию, призывая наказать этих водителей.
Природному парку в Тервете нанесен непоправимый ущерб, признал министр защиты среды и регионального развития Марис Спринджукс.
"Мы всегда говорили, что мы сильны, несокрушимы... но действительно ли мы такие? На этот раз наша очередь просить о помощи", - говорится в сообщении Lavandu Lejas в Facebook.
Центр помощи диким животным Ežu hospitālis опубликовал фотографии мест, из которых в понедельник поступили вызовы о пострадавших и погибших от урагана аистах.
Новости Латвии:
"Обычно не делаю это, но, может быть, кто-то задумается. Адресую это всем ребятам и дамам, которые не ходят своевременно к врачу. Умные люди учатся на ошибках других: будьте умными, учитесь на моих", - говорит Гинтс Сакалаускис, который поделился своей печальной историей и болезненным опытом, заставившим его переоценить всю свою жизнь, пишет Apollo.lv.
Министр экономики Илзе Индриксоне призывает Комиссию по регулированию общественных услуг (SPRK) и предприятия Sadales tīkls и Augstsprieguma tīkls (AST) выступить с предложением пересмотреть тариф на услуги системы электроэнергии в соответствии с текущей ситуацией, сообщает агентство LETA.
В понедельник в Риге в ДТП погибла женщина, сообщает агентство LETA.
Служба государственной безопасности (VDD) проводит проверку в связи с участием представителей зарегистрированного в Даугавпилсе общества "Перевал" в фестивале патриотических и военных песен "Синева" в Беларуси.
Во вторник, 8 августа, в торговом центре AKROPOLE Alfa сработала пожарная тревога, сообщили порталу TVNET представители центра.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич - активный пользователь социальных сетей. Кроме того, он предпочитает вести их сам, не прибегая к услугам команды по общественным коммуникациям.
Солист популярной российской группы "Би-2" Лева (наст. имя - Егор Бортник) прибыл в Латвию, о чем свидетельствуют его публикации в Instagram. Артист показал, как проводит время в стране.
За рубежом:
Правительство Эстонии не планирует опрашивать россиян и белорусов об их отношении к развязанной Путиным войне. Искать неблагонадежных будут иначе, пишет Rus.Postimees.
Агентство окружающей среды Эстонии объявляло на ночь с 7 на 8 августа предупреждение о неблагоприятных погодных условиях для половины страны - самый высокий (или третий) уровень, означающий сильный ураган. "Я сделал все возможное, чтобы защитить свое имущество", - говорит Кальмер, живущий в частном доме в городе Вильянди, который заполнил топливный бак своего автомобяли и укрыл стекла одеялами, чтобы возможный град не повредил их.
Несмотря на то, что владелец фармацевтического предприятия Grindeks Киров Липман в интервью Латвийскому радио отрицал, что лекарствами компании лечат участвующих в войне против Украины россиян, рекомендации об использовании самого популярного латвийского лекарства - милдроната - встречаются в статьях и блогах, посвященных тому, "что купить перед тем, как отправиться в Украину".
Радиостанция "Говорит Москва" сообщила, что умер радиоведущий, писатель и переводчик Леонид Володарский. Ему было 73 года.
Интересное чтиво:
В 11 утра в рижском офисе оппозиционной партии "Стабильности!" кипит работа: посетители с паспортами России стекаются сюда в надежде получить бесплатную консультацию о ВНЖ в Латвии. Виктория, 48-летняя женщина с татуировками в ярко-розовом платье, открыта возможности поговорить с журналистом. Она очень зла.
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Примерно в полусотне километров от летней столицы, в парке мызы Вельтса в волости Ляэнеранна в середине августа впервые пройдет фестиваль света. Цель - вдохнуть жизнь в забытый парк, чтобы начать постепенно его восстанавливать, сообщает Rus.Postimees.
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