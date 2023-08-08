Главное за 8 августа ⟩ Последствия бури, что делать несдавшим латышский на ВНЖ и соцсети Ринкевича

Президент Латвии Эдгар Ринкевич - активный пользователь социальных сетей. Кроме того, он предпочитает вести их сам, не прибегая к услугам команды по общественным коммуникациям.

Солист популярной российской группы "Би-2" Лева (наст. имя - Егор Бортник) прибыл в Латвию, о чем свидетельствуют его публикации в Instagram. Артист показал, как проводит время в стране.

За рубежом:

Правительство Эстонии не планирует опрашивать россиян и белорусов об их отношении к развязанной Путиным войне. Искать неблагонадежных будут иначе, пишет Rus.Postimees.

Агентство окружающей среды Эстонии объявляло на ночь с 7 на 8 августа предупреждение о неблагоприятных погодных условиях для половины страны - самый высокий (или третий) уровень, означающий сильный ураган. "Я сделал все возможное, чтобы защитить свое имущество", - говорит Кальмер, живущий в частном доме в городе Вильянди, который заполнил топливный бак своего автомобяли и укрыл стекла одеялами, чтобы возможный град не повредил их.

Несмотря на то, что владелец фармацевтического предприятия Grindeks Киров Липман в интервью Латвийскому радио отрицал, что лекарствами компании лечат участвующих в войне против Украины россиян, рекомендации об использовании самого популярного латвийского лекарства - милдроната - встречаются в статьях и блогах, посвященных тому, "что купить перед тем, как отправиться в Украину".

Радиостанция "Говорит Москва" сообщила, что умер радиоведущий, писатель и переводчик Леонид Володарский. Ему было 73 года.

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