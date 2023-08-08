Опубликованы рейтинги партий за июль: "Новое Единство" уверенно лидируют

Рейтинги партий за июль показывают, что в убедительное лидерство вышло "Новое Единство", а спад пережили партии "Латвия на первом месте" и "Прогрессивные", сообщает Латвийское телевидение (LTV).
В июле голоса за партию "Новое Единство" отдали 12,6% опрошенных граждан Латвии. На второе место попал "Союз зеленых и крестьян", за который проголосовали бы бы 8% жителей, а на третьем месте с поддержкой 7,9% избирателей вышли "Прогрессивные", которые в июле пережили падение рейтинга на 1,1 процентных пункта.
Кроме упомянутой тройки 5%-барьер в июле преодолели бы также Нацобъединение, "Стабильности!" и "Объединенный список". Очень близко к границе подошла и партия "Согласие", которое не попало в 14-й Сейм.
Как свидетельствует опубликованная информация LTV, увеличился удельный вес опрошенных, которые утверждают, что не могут выбрать политическую силу, или говорят, что не приняли бы участие в выборах.
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