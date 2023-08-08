Фото ⟩ Украина опубликовала документ с философией Формулы мира

Офис президента Украины (ОПУ) опубликовал документ, в котором изложена философия Формулы мира, предложенная Владимиром Зеленским. Украинскую мирную формулу презентовали на консультациях в Саудовской Аравии 5-6 августа
"Мы сформировали наше общее видение каждого из десяти пунктов Формулы мира Президента Зеленского.
Общее, потому что в процессе длительных консультаций на разных уровнях в этом видении были отражены позиции большинства стран, участвующих в реализации мирной инициативы Украины", – отметил глава ОПУ Андрей Ермак.
По его словам, Украина продолжит работу, чтобы выработать, необходимые документы, выводы, договоренности для реализации каждого из десяти пунктов Формулы мира.
В ближайшее время состоится встреча послов стран-участниц для координации дальнейших действий.
"Будут наработаны практические шаги по реализации каждого из пунктов формулы мира. Параллельно будет продолжаться подготовка повестки дня Учредительного Глобального саммита мира", – акцентируют в ОПУ.
Текст документа "Философия Украинской Формулы мира" опубликованы на украинском и английском языках. В 8-страничном документе изложены основные пункты Формулы мира.
Описанные десять пунктов Формулы мира:
- Радиационная и ядерная безопасность;
- Продовольственная безопасность;
- Энергетическая безопасность;
- Освобождение пленных и депортированных лиц;
- Восстановление территориальной целостности Украины;
- Вывод российских войск и прекращение боевых действий;
- Восстановление справедливости;
- Экологическая безопасность;
- Недопущение эскалации войны и повторения агрессии;
- Подтверждение окончания войны.
Фото: "Философия Украинской Формулы мира" на английском языке
"Философия Украинской Формулы мира" на украинском языке
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