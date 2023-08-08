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Фото ⟩ Украина опубликовала документ с философией Формулы мира

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Президент Украины Владимир Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Ukrainas Prezidenta birojs/Scanpix

Офис президента Украины (ОПУ) опубликовал документ, в котором изложена философия Формулы мира, предложенная Владимиром Зеленским. Украинскую мирную формулу презентовали на консультациях в Саудовской Аравии 5-6 августа

"Мы сформировали наше общее видение каждого из десяти пунктов Формулы мира Президента Зеленского.

Общее, потому что в процессе длительных консультаций на разных уровнях в этом видении были отражены позиции большинства стран, участвующих в реализации мирной инициативы Украины", – отметил глава ОПУ Андрей Ермак.

По его словам, Украина продолжит работу, чтобы выработать, необходимые документы, выводы, договоренности для реализации каждого из десяти пунктов Формулы мира.

В ближайшее время состоится встреча послов стран-участниц для координации дальнейших действий.

"Будут наработаны практические шаги по реализации каждого из пунктов формулы мира. Параллельно будет продолжаться подготовка повестки дня Учредительного Глобального саммита мира", – акцентируют в ОПУ.

Текст документа "Философия Украинской Формулы мира" опубликованы на украинском и английском языках. В 8-страничном документе изложены основные пункты Формулы мира.

Описанные десять пунктов Формулы мира:

  1. Радиационная и ядерная безопасность;
  2. Продовольственная безопасность;
  3. Энергетическая безопасность;
  4. Освобождение пленных и депортированных лиц;
  5. Восстановление территориальной целостности Украины;
  6. Вывод российских войск и прекращение боевых действий;
  7. Восстановление справедливости;
  8. Экологическая безопасность;
  9. Недопущение эскалации войны и повторения агрессии;
  10. Подтверждение окончания войны.

Фото: "Философия Украинской Формулы мира" на английском языке

"Философия Украинской Формулы мира" на украинском языке

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