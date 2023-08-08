Фото ⟩ Украина опубликовала документ с философией Формулы мира

"Мы сформировали наше общее видение каждого из десяти пунктов Формулы мира Президента Зеленского.

Общее, потому что в процессе длительных консультаций на разных уровнях в этом видении были отражены позиции большинства стран, участвующих в реализации мирной инициативы Украины", – отметил глава ОПУ Андрей Ермак.

По его словам, Украина продолжит работу, чтобы выработать, необходимые документы, выводы, договоренности для реализации каждого из десяти пунктов Формулы мира.

В ближайшее время состоится встреча послов стран-участниц для координации дальнейших действий.

"Будут наработаны практические шаги по реализации каждого из пунктов формулы мира. Параллельно будет продолжаться подготовка повестки дня Учредительного Глобального саммита мира", – акцентируют в ОПУ.

Текст документа "Философия Украинской Формулы мира" опубликованы на украинском и английском языках. В 8-страничном документе изложены основные пункты Формулы мира.

Описанные десять пунктов Формулы мира: Радиационная и ядерная безопасность; Продовольственная безопасность; Энергетическая безопасность; Освобождение пленных и депортированных лиц; Восстановление территориальной целостности Украины; Вывод российских войск и прекращение боевых действий; Восстановление справедливости; Экологическая безопасность; Недопущение эскалации войны и повторения агрессии; Подтверждение окончания войны.

Фото: "Философия Украинской Формулы мира" на английском языке

"Философия Украинской Формулы мира" на украинском языке