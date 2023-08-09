Путин приостановил налоговые соглашения с США и странами ЕС

Поправки об информировании Совета Европы о военном положении в РФ

Между тем Путин также вносит в Госдуму проекты поправок в законодательство, касающееся порядка уведомления ООН и Совета Европы (СЕ) в случае введения в России военного или чрезвычайного положения. На портале правовых актов опубликовано распоряжение, согласно которому представителем президента при рассмотрении парламентом РФ этих поправок будет замглавы МИД РФ Александр Грушко. Содержание поправок пока не опубликовано, но может быть связано с выходом РФ из Совета Европы, сообщило агентство ТАСС.

Действующая статья закона гласит, что в случае введения военного положения в РФ или в отдельных ее местностях президент принимает меры по уведомлению генсека ООН и информированию генсека Совета Европы.

СЕ в Страсбурге был создан после Второй мировой войны для защиты прав человека и правовых норм на европейском континенте. Россия являлась его членом с 1996 года. Она временно лишалась членства на фоне аннексии у Украины Крыма в 2014 году. В 2022 году Совет Европы еще раз приостановил представительство РФ в его органах. Позднее, 10 марта 2022 года, Россия на фоне продолжавшегося полномасштабного вторжения ее войск в Украину заявила о выходе из состава СЕ.