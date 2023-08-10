ПОСМОТРИ! ⟩ Подруги и жёны баскетболистов сборной Латвии

Айгарс Шкеле (BM Stal Ostrów Wielkopolski, Польша)

30-летний Айгарс Шкеле в июне этого года женился на своей девушке и матери двоих его детей Беате Катрине Зелтине. Айгарс и Беате Катрина состоят в отношениях с 2014 года, их сын Адриан родился в 2018 году, а дочь Шарлотта - в 2021 году.

Андрейс Гражулис ("Аквила Тренто", Италия)

30-летний уроженец Кокнесе Андрейс Гражулис с 2018 года женат на Санде, которая родом из Вентспилса. Через год после свадьбы у пары родился сын Роберт.

Артур Куруц

Год назад женился также Артур Куруц, который восемь лет выступал за испанскую "Басконию". Сейчас баскетболист без клуба, но ходят слухи, что он продолжит карьеру в греческом "Промитеасе".