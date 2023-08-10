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ПОСМОТРИ! ⟩ Подруги и жёны баскетболистов сборной Латвии

rus.tvnet.lv
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25 августа начнётся чемпионат мира по баскетболу, где будет представлена и латвийская сборная. Поддерживать наших игроков будет вся страна, а сильнее всех, конечно же, их вторые половинки. Давайте с ними познакомимся.

Кристап Порзиньгис ("Бостон Селтикс", НБА)

Главная звезда латвийского баскетбола Кристап Порзиньгис уже достаточно давно встречается с девушкой по имени Лаура Визла, которая ранее состояла в романтических отношениях с участником хип-хоп-объединения Olas Жаном Павловским.

Впервые об отношених Порзиньгиса и Визлы заговорили в начале 2021 года.

Дайрис Бертанс (ВЭФ)

33-летний Дайрис Бертанс с 2015 года состоит в браке. Вместе с супругой Инной Бертане они воспитывают сына и дочь.

Несмотря на то, что они женаты уже больше восьми лет, Дайрис часто посвящает супруге слова любви и благодарности.

Давис Бертанс ("Оклахома-Сити Тандер", НБА)

Младший брат Дайриса Давис Бертанс также счастливо женат - в 2017 году он женился на Анне Шонке. Через год у пары родилась дочь Мила, а весной 2021-го в их семье появился сын.

Анджей Пасечник

27-летний Пасечник и его девушка Линда Гринфелде в прошлом году впервые стали родителями - у пары родилась дочь, которую назвали Майя. Этим летом баскетболист остался без клуба, после того как покинул испанский "Реал Бетис".

Янис Тимма

Пожалуй, самая известная вторая половинка - у Яниса Тиммы из Краславы. В 2020 году баскетболист женился на популярной певице Анне Седоковой. У Яниса есть сын от первого брака, а у Седоковой трое детей от предыдущих отношений.

Роландс Шмитс ("Жальгирис Каунас", Литва)

В счастливых отношениях находится также Роландс Шмитс, который женился на Рейчел Бинде летом 2022 года. Сейчас пара ожидает второго ребёнка - они уже воспитывают сына, который родился, когда семья жила в Барселоне, а Шмитс играл за "Барселону".

Артур Страутиньш ("Дертона Баскет", Италия)

Знакомьтесь: Беате Полякова - девушка Артура Страутиньша.

Айгарс Шкеле (BM Stal Ostrów Wielkopolski, Польша)

30-летний Айгарс Шкеле в июне этого года женился на своей девушке и матери двоих его детей Беате Катрине Зелтине. Айгарс и Беате Катрина состоят в отношениях с 2014 года, их сын Адриан родился в 2018 году, а дочь Шарлотта - в 2021 году.

Андрейс Гражулис ("Аквила Тренто", Италия)

30-летний уроженец Кокнесе Андрейс Гражулис с 2018 года женат на Санде, которая родом из Вентспилса. Через год после свадьбы у пары родился сын Роберт.

Артур Куруц

Год назад женился также Артур Куруц, который восемь лет выступал за испанскую "Басконию". Сейчас баскетболист без клуба, но ходят слухи, что он продолжит карьеру в греческом "Промитеасе".

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