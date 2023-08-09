"Ты слишком много пи…шь". История учителя, бежавшего из РФ

Откровенные разговоры о войне в паузах между записями лекций

После начала российского вторжения в Украину от преподавателей потребовали проводить новые уроки - "Разговоры о важном". "Когда я ознакомился с брошюрой (о том, как вести такие занятия. - Ред.), то понял, что не могу говорить, что Украины вообще не существовало, что там националистический бандеровский режим, что это анти-Россия", - вспоминает Сайфуллин. Директриса колледжа, по его словам, потребовала от учителей предоставлять записи лекций, чтобы убедиться в том, что они "не мухлюют".

Сайфуллин говорит, что на первом же своем занятии предупредил учеников, что иногда будет "ставить диктофон на паузу", чтобы дать возможность открыто поговорить о происходящем. "Дети спрашивали, почему началась война, ведь Украина не нападала. Спрашивали, что будет с ними. Говорили, нам стыдно, и что Путин - последний преступник. Я рад, что выключал диктофон, потому что проблемы были бы и у меня, и у детей", - делится он сегодня.

Вместо записи занятия получилось 14 отдельных аудиофайлов. На просьбу объяснить, "Александр Евгеньевич, почему так много записей", преподаватель ответил, что были проблемы с телефоном. "Я пошел на ложь, но мне поверили. Я понимал, что хожу по лезвию ножа, но у меня были хорошие отношения со студентами", - объясняет Сайфуллин то свое решение.