Фото, Видео ⟩ Мощный взрыв на заводе в Сергиевом Посаде. Пострадали люди

"Мы подскочили, задрожал дом, окна затряслись", - рассказывают очевидцы. По их словам, в соседних домах взрывной волной выбило окна. На заводе была объявлена эвакуация из всех зданий и цехов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подтвердил, что пострадал 31 человек. В больницу доставили 19 пострадавших, 12 человек отправили в травмпункты, у троих серьезные ранения.

Согласно информации местных властей, взрыв произошел в 10:45 по московскому времени в ангаре площадью 1600 кв. м, где хранились пиротехнические изделия. Этот ангар, как сообщается, арендовала частная фирма.

Причиной взрыва, по заявлению властей Московской области, стало нарушение технологических процессов. К месту происшествия отправились следователи и криминалисты, которым предстоит установить все обстоятельства случившегося.

Местные экологические службы заявляют, что превышения норм содержания вредных веществ в воздухе не отмечено.

На сайте завода указано, что предприятие занимается производством наблюдательной техники, медицинского офтальмологического оборудования, лабораторных приборов, а с недавних пор - дозиметрического оборудования и технических средств безопасности.