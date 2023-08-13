Почему футбольные звёзды едут "умирать" в Саудовскую Аравию?

Этим летом Саудовская Аравия - самое популярное туристическое направление. Во всяком случае среди футболистов.
Подписав в самом конце 2022 года легендарного Криштиану Роналду, саудовский "Аль-Наср" совершил мини-революцию в футболе.
Роналду зарабатывает 200 млн долларов в год. Marca пишет, что в контракт включены: перелёты и особняк, право менять тренера в клубе, а также комиссия в 30 млн для агента Жорже Мендеша.
Звёзды мирового футбола массово начали брать пример с португальца и менять европейские клубы, на более экзотическое направление. И если раньше на Ближний Восток ездили на закате своей карьеры, то сейчас многие футболисты делают это на пике.
Компанию Роналду в "Аль-Насре" в новом сезоне составит сенегалец Садио Мане, который перешёл из "Баварии", хорват Марцело Брозович из итальянского "Интера", а также вратарь сборной Колумбии Давид Оспина, который покинул "Наполи".
Так, например, этим летом "Аль-Иттихад" подписал последнего обладателя "Золотого мяча", француза Карима Бензема. 35-летний нападающий, который с 2009 года выступал в мадридском "Реале" будет зарабатывать €27,5 млн в год. Там же продолжит карьеру другой француз Н'Голо Канте, который ушёл из "Челси" свободным агентом.
"Аль-Хиляль", в свою очередь, за €55 млн подписал португальца Рубена Невеша, за €23 млн француза Калиду Кулибали, за €60 млн нападающего санкт-петербургского "Зенита" Малкома и за €40 млн полузащитника "Лацио" и сборной Сербии Сергея Милинкович-Савича.
Неплохо усилился и "Аль-Ахли", за который теперь будут выступать вратарь Эдуар Менди из "Челси", бразилец Роберто Фирмино из "Ливерпуля" и Рияд Марез из "Манчестер Сити".
Ещё один игрок "Ливерпуля" Джордан Хендерсон решил перебраться в "Аль-Иттифак". Кстати, главным тренером этого клуба является легенда мерсисайдцев Стивен Джеррард.
По слухам, на Ближний Восток могут отправиться вингер "Челси" Хаким Зиеш и Пьер-Эмерик Обамеянг, права на которого также принадлежат лондонцам. Также в ближайшем будущем в страну гипотетически могут переехать Марко Верратти ("ПСЖ"), Альваро Мората и Антуан Гризманн (оба - "Атлетико") и Ромелу Лукаку ("Интер").
К сожалению, или к счастью, саудовским клубам не удалось свести Роналду в одном чемпионате с его главным соперником - Лионелем Месси. Аргентинец отказался от трансфера в малоизвестный чемпионат и подписал контракт с "Интер Майами" Дэвида Бекхэма. От сумасшедшего оклада в арабской лиге отказался и лидер мадридского "Реала" Лука Модрич.
Если с вышеперечисленными игроками всё понятно - они отправились в Саудовскую Аравию за деньгами, а не трофеями -, то зачем это нужно саудитам? Местное агентство новостей сообщает, что саудовские власти хотят одного - местный чемпионат за пару лет должен войти в топ-10 сильнейших во всём мире.
Есть и другая версия - Саудовская Аравия просто продвигает совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году. По информации Marca, контракт Роналду подразумевает, что португалец будет присутствовать на мероприятиях, связанных с продвижением страны на проведение турнира. Goal добавляет одну из причин отказа Месси - он не хочет рекламировать заявку, которая помешает Аргентине получить право провести турнир.
Версия 3 - местные власти надеются, что из-за футбола все забудут про репрессии и в страну будет приезжать больше туристов. Западные СМИ отмечают, что это путь, проверенный многими авторитарными режимами. Meduza пишет, что этот инструмент использовал и Владимир Путин, когда сначала добился для России проведения Олимпиады-2014, а потом и чемпионата мира по футболу - 2018.
Многие специалисты сомневаются, что усилия Саудовской Аравии приведут к долгосрочному развитию футбола в стране. "Они должны вкладывать средства в академии, приглашать тренеров и развивать своих игроков. Покупка игроков на излёте карьеры не развивает футбол. Та же самая ошибка была в Китае, когда они массово привозили игроков, завершавших карьеру", - сказал президент УЕФА Александер Чеферин.
Если кто-то забыл, после 2014 года многие футболисты ломились в Китай. Там за большие деньги успели поиграть Аксель Витсель, Эсекьель Лавесси, Карлос Тевес, Оскар, Халк, Грациано Пелле, Стефан Эль-Шаарави, Маруан Феллайни, Хавьер Маскерано, Янник Карраско и Рамирес.
Несмотря на вливание денег и приезд звёзд, китайский футбол всё равно остался убыточным - в первую очередь из-за раздутых зарплат игроков. В 2021 году китайская Суперлига ввела лимит на зарплату игроков: иностранцы получают не больше 3 млн евро в год (без учёта бонусов), а местные игроки - не больше 625 тысяч.
Сборная Китая не попала на чемпионат мира - 2022 в Катаре, а почти все звёздные игроки оттуда уехали.
Каким будет итог футбольного бума в Саудовской Аравии? Будет ли это временным явлением или страсть саудитов к футболу искренняя и мы видим долгосрочный проект? Пока вопросов меньше не становится.
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