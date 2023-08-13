Почему футбольные звёзды едут "умирать" в Саудовскую Аравию?

Есть и другая версия - Саудовская Аравия просто продвигает совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году. По информации Marca, контракт Роналду подразумевает, что португалец будет присутствовать на мероприятиях, связанных с продвижением страны на проведение турнира. Goal добавляет одну из причин отказа Месси - он не хочет рекламировать заявку, которая помешает Аргентине получить право провести турнир.

Версия 3 - местные власти надеются, что из-за футбола все забудут про репрессии и в страну будет приезжать больше туристов. Западные СМИ отмечают, что это путь, проверенный многими авторитарными режимами. Meduza пишет, что этот инструмент использовал и Владимир Путин, когда сначала добился для России проведения Олимпиады-2014, а потом и чемпионата мира по футболу - 2018.

Многие специалисты сомневаются, что усилия Саудовской Аравии приведут к долгосрочному развитию футбола в стране. "Они должны вкладывать средства в академии, приглашать тренеров и развивать своих игроков. Покупка игроков на излёте карьеры не развивает футбол. Та же самая ошибка была в Китае, когда они массово привозили игроков, завершавших карьеру", - сказал президент УЕФА Александер Чеферин.

Если кто-то забыл, после 2014 года многие футболисты ломились в Китай. Там за большие деньги успели поиграть Аксель Витсель, Эсекьель Лавесси, Карлос Тевес, Оскар, Халк, Грациано Пелле, Стефан Эль-Шаарави, Маруан Феллайни, Хавьер Маскерано, Янник Карраско и Рамирес.

Несмотря на вливание денег и приезд звёзд, китайский футбол всё равно остался убыточным - в первую очередь из-за раздутых зарплат игроков. В 2021 году китайская Суперлига ввела лимит на зарплату игроков: иностранцы получают не больше 3 млн евро в год (без учёта бонусов), а местные игроки - не больше 625 тысяч.

Сборная Китая не попала на чемпионат мира - 2022 в Катаре, а почти все звёздные игроки оттуда уехали.

Каким будет итог футбольного бума в Саудовской Аравии? Будет ли это временным явлением или страсть саудитов к футболу искренняя и мы видим долгосрочный проект? Пока вопросов меньше не становится.