Видео ⟩ Латвийская компания не платит зарплату. Владелец избегает журналистов

Лиене регулярно напоминает о себе владельцам компании, прося заплатить за отработанные месяцы, но предприниматели не отвечают на ее сообщения. Общий долг компании составляет уже более 73 тысяч евро.

Ранее Государственная инспекция труда уже проводила проверки по фактам невыплаты заработной платы и незарегистрированной занятости. Сейчас в инспекцию поступила еще одна жалоба на невыплату заработной платы, поэтому проверка была начата снова.

Программа Bez Tabu посетила компанию Zeltlejām, однако владелец фирмы отказался комментировать сложившуюся ситуацию.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu