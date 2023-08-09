Видео ⟩ Цауне одержала уверенную победу на чемпионате Европы U-20 в беге на 3000 метров

Цауне вырвалась вперед уже в самом начале забега, все больше удаляясь от ближайшей преследовательницы Софии Бенфарес из Германии, и после первого километра обогнала ее более чем на 6 секунд.

Латвийская бегунья продолжала увеличивать свою преимущество, и в конкуренции 17 спортсменок финишировала первой с результатом 8 минут и 52,20 секунды.

Второй место с новым личным рекордом 9 минут и 21,40 секунд заняла польская бегунья Зузанна Верницкая, а третье место с результатом 9 минут и 25,42 секунды финишировала Бенфарес.

A winning margin of more than 28 seconds! 😵



Agate Caune 🇱🇻 wins the 3000m in a gun-to-tape 8:53.20 in hot conditions in #Jerusalem2023! pic.twitter.com/G8qiPzV5xb — European Athletics (@EuroAthletics) August 9, 2023

Латвию на этом чемпионате представляют всего восемь спортсменов - Агате Цауне (бег на 3000 и 5000 метров), Герда Керия Дреймане (семиборье и прыжки в длину), Алекс Пелцманис (бег на 400 метров с барьерами), Патрисия Янсоне (прыжки в высоту), Ричард Педерс (бег с барьерами на 110 метров и спринт на 200 метров), Луизе Гейстарде (толкание ядра), Андрис Скадиньш (десятиборье) и Лаура Осипенко (бег на 100 метров с барьерами).