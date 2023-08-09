В Латвии 30% молодых людей считают, что уже сейчас заслуживают 1500 евро "на руки"

Схожая ситуация наблюдается в Литве, где зарплату до 500 евро "на руки" получает 17% молодых людей, от 500 до 800 евро - 15%, от 800 до 1200 евро - 25%, а более 1200 евро зарабатывают 19% молодых людей. В свою очередь 22% свои доходы не указали или у них их нет.

В Эстонии, напротив, доходы молодых людей гораздо более впечатляющие: 40% респондентов заявили, что зарабатывают более 1200 евро после уплаты налогов. 17% ответили, что зарабатывают до 500 евро, 13% - от 500 до 800 евро и 16% - от 800 до 1200 евро. Почти 15% респондентов указали, что у них нет дохода.

Прогнозируя свои доходы через пять лет, молодые люди во всех трех странах Балтии ожидают, что будут получать гораздо больше, чем сейчас. Почти 43% респондентов в Латвии ожидают, что их зарплата будет составлять от 1500 до 2500 евро.

Почти треть, или 27%, рассчитывают получать более 2500 евро после уплаты налогов.

Молодежь Литвы имеет схожий взгляд на будущее - 21% респондентов рассчитывает через пять лет получать зарплату выше 2 500 евро, а 48% - от 1 500 до 2 500 евро.

Молодые люди в Эстонии, напротив, гораздо более амбициозно смотрят в будущее - 36% респондентов рассчитывают зарабатывать более 2 500 евро, а 50% - от 1 500 до 2 500 евро.

Опрос населения стран Балтии был проведен по заказу SEB banka и по заказу Norstat в мае 2023 года. В нем приняли участие 1428 респондентов в возрасте 18-29 лет.