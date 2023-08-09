В Латвии 30% молодых людей считают, что уже сейчас заслуживают 1500 евро "на руки"

Примерно треть или 30% жителей Латвии в возрасте от 18 до 29 лет оценивают свои знания и опыт как высокие и признают, что они уже сейчас заслуживают зарплату более 1500 евро "на руки", сообщили агентству LETA представители SEB banka со ссылкой на данные проведенного опроса.
Молодые люди в Литве более скромны: только пятая часть респондентов считает, что зарплата свыше 1500 евро соответствует их нынешним навыкам и опыту. В свою очередь в Эстонии молодые люди более амбициозны - там зарплату выше 1500 евро считают соответственным навыкам и опыту более 40% опрошенных.
Данные опроса свидетельствуют, что на размер желаемой зарплаты напрямую влияет уровень образования - 43% молодых людей, которые уже сейчас хотели бы получать более 1500 евро, получили высшее образование, а еще 25% - среднее специальное образование.
Выше всего свои навыки и знания, чтобы получать зарплату более 1500 евро, оценивают жители Риги и Рижского региона. Мужчины гораздо амбициознее - зарплату выше 1500 евро как соответствующую их знаниям и опыту указали 45% мужчин и всего 14% женщин.
Отвечая на вопрос о нынешних доходов, более половины респондентов в Латвии указали, что зарабатывают менее 1200 евро после уплаты налогов - пятая часть получает до 500 евро, 15% - от 500 до 800 евро, а около 22% - от 800 до 1200 евро. В то же время 19% опрошенных не захотели раскрывать свой уровень доходов, а 6% признали, что регулярных доходов у них нет.
Схожая ситуация наблюдается в Литве, где зарплату до 500 евро "на руки" получает 17% молодых людей, от 500 до 800 евро - 15%, от 800 до 1200 евро - 25%, а более 1200 евро зарабатывают 19% молодых людей. В свою очередь 22% свои доходы не указали или у них их нет.
В Эстонии, напротив, доходы молодых людей гораздо более впечатляющие: 40% респондентов заявили, что зарабатывают более 1200 евро после уплаты налогов. 17% ответили, что зарабатывают до 500 евро, 13% - от 500 до 800 евро и 16% - от 800 до 1200 евро. Почти 15% респондентов указали, что у них нет дохода.
Прогнозируя свои доходы через пять лет, молодые люди во всех трех странах Балтии ожидают, что будут получать гораздо больше, чем сейчас. Почти 43% респондентов в Латвии ожидают, что их зарплата будет составлять от 1500 до 2500 евро.
Почти треть, или 27%, рассчитывают получать более 2500 евро после уплаты налогов.
Молодежь Литвы имеет схожий взгляд на будущее - 21% респондентов рассчитывает через пять лет получать зарплату выше 2 500 евро, а 48% - от 1 500 до 2 500 евро.
Молодые люди в Эстонии, напротив, гораздо более амбициозно смотрят в будущее - 36% респондентов рассчитывают зарабатывать более 2 500 евро, а 50% - от 1 500 до 2 500 евро.
Опрос населения стран Балтии был проведен по заказу SEB banka и по заказу Norstat в мае 2023 года. В нем приняли участие 1428 респондентов в возрасте 18-29 лет.
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